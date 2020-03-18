Чтобы безопасно купить гречку: в Харькове заметили мужчину в полиэтиленовом пакете – видео

В одном из супермаркетов Харькова заметили необычного покупателя. Человек для чего-то надел на себя большую полиэтиленовую ленту, связанную у него над головой.

Відео з чоловіком, який вирішив максимально уберегти свій похід за гречкою, опублікував телеграм-канал "ХС-Харків".

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Цікаво, що для того, аби взяти з полиці будь-який товар, хлопцеві все одно доводить припіднімати свій захисний костюм. Тож у який спосіб це має захистити його від вірусів – ніяк не зрозуміло.

Телеграм-канал припускає, що поліетиленовий пакет, який натягнув на себе хлопець, насправді є великим презервативом. Втім тоді залишається загадкою, де він знайшов такий величезний засіб контрацепції.

Чоловік у великому поліетиленовому пакеті: дивіться відео