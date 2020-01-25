Чтобы избежать ответа: боевики ведут обстрелы из жилых районов оккупированных городов

Объединенные силы рассказали об очередных провокациях пророссийских сил на Донбассе. Те ввозят в оккупированные города и села тяжелую артиллерию и ведут оттуда огонь по украинским позициям, потому что знают, что ОС не смогут ответить, если это будет представлять угрозу для гражданского населения.

В основном оккупационные войска проявляют свою огневую активность ночью, хотя в последнее время участились обстрелы и в течение дня, сообщает штаб ООС.

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Очень часто со стороны врага слышно передвижение техники в населенном пункте неподалеку от нас. Они оборудовали свои позиции в деревне, используя тем самым местных жителей в качестве заложников. Они хорошо знают, что мы стрелять в ту сторону не будем,

– рассказал военнослужащий Ростислав.

В основном боевики используют минометы тяжелых калибров или гранатометы различных систем, часто используют и стрелковое оружие, а вражеские снайперы постоянно "пасут" позиции украинских защитников.

Еще один военнослужащий Александр рассказывает, что чаще всего от вражеских провокаций страдает именно мирное население.

"В некоторые населенные пункты допуск мирного населения несколько ограничен ради их же безопасности, но мы оказываем им всяческую помощь", – подчеркнул боец.

Последствия вражеских обстрелов населенных пунктов: смотрите фото

Технику боевиков в жилых кварталах оккупированных городов зафиксировала и мониторинговая миссия ОБСЕ. В своем отчете за 24 января наблюдатели отметили, что заметили тяжелое вооружение в Донецке и Кряковке Луганской области: