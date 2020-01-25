Щоб уникнути відповіді: бойовики ведуть обстріли з житлових районів окупованих міст

Об'єднані сили розповіли про чергові провокації проросійських сил на Донбасі. Ті ввозять в окуповані міста і села важку артилерію та ведуть звідти вогонь по українських позиціях, бо знають, що ОС не зможуть відповісти, якщо це становитиме загрозу для цивільного населення.

Здебільшого окупаційні війська проявляють свою вогневу активність уночі, хоча останнім часом почастішали обстріли і протягом дня, повідомляє штаб ООС.

До слова: Бойовики гранатометами та ракетними комплексами влаштували пекло біля Опитного

Дуже часто з боку ворога чути пересування техніки у населеному пункті неподалік від нас. Вони обладнали свої позиції у селі, використовуючи тим самим місцевих мешканців у якості заручників. Вони добре знають, що ми стріляти в той бік не будемо,

– розповів військовослужбовець Ростислав.

Здебільшого бойовики використовують міномети важких калібрів або гранатомети різних систем, часто використовують і стрілецьку зброю, а ворожі снайпери постійно "пасуть" позиції українських захисників.

Ще один військовослужбовець Олександр розповідає, що найчастіше від ворожих провокацій страждає саме цивільне населення.

"У деякі населені пункти допуск мирного населення дещо обмежений задля їхньої ж безпеки, але ми надаємо їм усіляку допомогу", – підкреслив боєць.

Наслідки ворожих обстрілів населених пунктів: дивіться фото

Техніку бойовиків у житлових кварталах окупованих міст зафіксувала і моніторингова місія ОБСЄ. У своєму звіті за 24 січня спостерігачі відзначили, що помітили важке озброєння у Донецьку та Кряківці Луганської області: