Чтобы не быть "по приколу", – Зеленский ответил Вакарчуку троллингом Тимошенко

Святослав Вакарчук записал видеообращение, в котором призвал украинцев голосовать ответственно, а не "по приколу". Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского пошутила по этому поводу.

Владимир Зеленский в Instagram выложил фото, на котором он с друзьями из "95 квартала" едят сосиски на заправке.

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"Чтобы не быть "по приколу", решили быть серьезными, как все", – подписал фото Зеленский.

Недавно социальные сети подорвало видео, как Юлия Тимошенко решила стать "ближе к народу" за 2 недели до голосования на президентских выборах. Она похвасталась покупкой хот-дога на одной из автозаправок недалеко от Славянска в Донецкой области.

К слову, к флешмобу Святослава Вакарчука присоединился и Сергей Жадан. Он у себя на Facebook-странице выложил фото с хэштегом #ГолосуюНепоПриколу.