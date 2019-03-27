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      Чтобы не быть "по приколу", – Зеленский ответил Вакарчуку троллингом Тимошенко

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      Зеленский ответил Вакарчуку троллингом Тимошенко
      Зеленский ответил Вакарчуку троллингом Тимошенко / Фото с Instagram-страницы Владимира Зеленского

      Святослав Вакарчук записал видеообращение, в котором призвал украинцев голосовать ответственно, а не "по приколу". Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского пошутила по этому поводу.

      Владимир Зеленский в Instagram выложил фото, на котором он с друзьями из "95 квартала" едят сосиски на заправке.

      Читайте также: Голосуем не "по приколу", – Вакарчук обратился к украинцам

      "Чтобы не быть "по приколу", решили быть серьезными, как все", – подписал фото Зеленский.

      Недавно социальные сети подорвало видео, как Юлия Тимошенко решила стать "ближе к народу" за 2 недели до голосования на президентских выборах. Она похвасталась покупкой хот-дога на одной из автозаправок недалеко от Славянска в Донецкой области.

      К слову, к флешмобу Святослава Вакарчука присоединился и Сергей Жадан. Он у себя на Facebook-странице выложил фото с хэштегом #ГолосуюНепоПриколу.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский Курьезные новости Святослав Вакарчук
      Источник: 24 канал
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