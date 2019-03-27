Щоб не бути "по приколу", – Зеленський відповів Вакарчуку тролінгом Тимошенко

Святослав Вакарчук записав відеозвернення, у якому закликав українців голосувати відповідально, а не "по приколу". Команда кандидата у президенти Володимира Зеленського покепкувала з цього приводу.

Володимир Зеленський в Instagram виклав фото, на якому він з друзями з "95 кварталу" їдять сосиски на заправці.

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"Щоб не бути "ПО Приколу", вирішили бути серйозними, як всі", – підписав фото Зеленський.

Нещодавно соціальні мережі підірвало відео, як Юлія Тимошенко вирішила стати "ближчою до народу" за 2 тижні до голосування на президентських виборах. Вона похвалилася покупкою хот-дога на одній з автозаправок неподалік від Слов'янська у Донецькій області.

До слова, до флешмобу Святослава Вакарчука приєднався і Сергій Жадан. Він у себе на Facebook-сторінці виклав фото з хештегом #ГолосуюНепоПриколу.