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      Щоб не бути "по приколу", – Зеленський відповів Вакарчуку тролінгом Тимошенко

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      Зеленський відповів Вакарчуку тролінгом Тимошенко
      Зеленський відповів Вакарчуку тролінгом Тимошенко / Фото з Instagram-сторінки Володимира Зеленського

      Святослав Вакарчук записав відеозвернення, у якому закликав українців голосувати відповідально, а не "по приколу". Команда кандидата у президенти Володимира Зеленського покепкувала з цього приводу.

      Володимир Зеленський в Instagram виклав фото, на якому він з друзями з "95 кварталу" їдять сосиски на заправці.

      Читайте також: Голосуймо не "по приколу", – Вакарчук звернувся до українців

      "Щоб не бути "ПО Приколу", вирішили бути серйозними, як всі", – підписав фото Зеленський.

      Нещодавно соціальні мережі підірвало відео, як Юлія Тимошенко вирішила стати "ближчою до народу" за 2 тижні до голосування на президентських виборах. Вона похвалилася покупкою хот-дога на одній з автозаправок неподалік від Слов'янська у Донецькій області.

      До слова, до флешмобу Святослава Вакарчука приєднався і Сергій Жадан. Він у себе на Facebook-сторінці виклав фото з хештегом #ГолосуюНепоПриколу.

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Новини України Новини політики Курйозні новини Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 канал
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