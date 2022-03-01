Чудеса бывают, но это почти нереально, – в МВД высказались о "закрытом небе" от НАТО

После того, как Россия все таки ворвалась на территорию Украины, украинцы мечтают о "закрытом небе" от НАТО. Однако в Североатлантическом альянсе каждый раз отвергают такие идеи.

Также об этом часто просят высказаться и в Украине. В частности, в Министерстве внутренних дел Украины вновь прокомментировали шансы введения бесполетной зоны.

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Денисенко: к сожалению, почти нереально

Об этом в эфире 24 канала высказался советник министра украинского МВД Вадим Денисенко. Он отметил, что пока этого не случится.

Фактически чудеса бывают, но сейчас, по моему персональному мнению, это почти нереально. К сожалению,

– сообщил Денисенко.

Заметим, что в британском Минобороны в первый же день вторжения России в Украину заявили, что НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над украинской территорией.

Также Джо Байден высказался о "закрытом небе" в одном из последних заявлений относительно Украины. Американский президент не поддержал просьбу Украины из-за "потенциального прямого конфликта и войны с Россией".

Советник главы МВД о "закрытом небе" от НАТО: смотрите видео (начало темы с 11:22)

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