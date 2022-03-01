Також про це часто просять висловитись і в Україні. Зокрема, у Міністерстві внутрішніх справ України знову прокоментували шанси запровадження безпольотної зони.

До теми НАТО не збирається запроваджувати "безпольотну зону" над Україною, – Столтенберг

Денисенко: На жаль, майже нереально

Про це в ефірі 24 каналу висловився радник міністра українського МВС Вадим Денисенко. Він зауважив, що наразі цього не трапиться.

Фактично дива бувають, але зараз, на мою персональну думку, це майже нереально. На жаль,

– повідомив Денисенко.

Зауважимо, що у британському Міноборони у перший же день вторгнення Росії в Україну заявили, що НАТО не встановлюватиме безпольотну зону над українською територією.

Також Джо Байден висловився про "закрите небо" в одній з останніх заяв щодо України. Американський президент не підтримав прохання України через "потенційний прямий конфлікт і війну з Росією".

Радник глави МВС про "закрите небо" від НАТО: дивіться відео (початок теми з 11:22)



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