В Чугуеве в результате обстрела погиб 15-летний парень

В Чугуеве в результате обстрела 14 марта погиб 15-летний парень. В подростка попали обломки от снаряда.

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры сообщила, что началось досудебное расследование. Его совершают по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством.

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По данным следствия, 14 марта 2022 года российские войска произвели артиллерийский обстрел детского сада в городе Чугуеве. Обломками от снарядов убит 15-летний парень,

– говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты повредили ряд частных домов.

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