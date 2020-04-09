Чума, испанка и карантины: как человечество спасалось от эпидемий

Нам всем трудно привыкнуть к карантину, однако, как свидетельствует история – это самый эффективный способ победить эпидемию. В статье мы вернемся в прошлое и узнаем, как боролись с чумой и испанским гриппом.

Современная медицина позволяет человечеству достаточно эффективно противостоять любой болезни. Даже страшный коронавирус COVID-19 отступает – многие выздоровели. Но карантин, который был впервые применен в Средневековье, до сих пор является действенным методом борьбы с пандемией.

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Слово "карантин" происходит из Венеции. Именно там в XIV веке начали использовать метод изоляции людей, которые прибывали в город. Руководство придумало, как противостоять чуме, которая в те времена свирепствовала в Европе. Интересно, что дословный перевод слова "карантин" – "время, длящееся сорок дней".



Венеция / Картина Джованни Беллини XV-XVI века

Именно на такой срок в Венеции обязали стоять на якоре все прибывающие корабли и начали принудительно поселять тех людей, которые прибывали в города, на его окраине в специально отведенных домах. Метод оказался эффективным, поэтому его начали использовать в других регионах.

Потом люди узнали, что инкубационный период любого вируса – 14 дней и нет смысла держать в изоляции людей аж 40 суток. Почему был выбран именно такой срок, до сих пор неизвестно. Историки предполагают, что, возможно, идея перекликается с описанными в Новом Завете 40 днями, которые Иисус провел в пустыне. Однако слово "карантин" дожило и до наших времен.

Как боролись с чумой?

Для поддержания порядка в Венеции была запрещена торговля вином, закрыты все трактиры и таверны, любой торговец, пойманный на преступлении, терял свой товар, причем надлежало немедленно выбивать дно у бочек и сливать все их содержимое прямо в каналы. Запретили азартные игры, производство игральных костей. Закрыли публичные дома.

Через несколько месяцев, чтобы избежать развития депрессии и паники, запретили траурную одежда и отменили обычай выставлять у порога дома гроб с умершим и оплакивать его всей семьей на глазах у прохожих. Чиновникам запрещалось выезжать из города под угрозой увольнения.

Но вернемся немного назад, в VI век – именно тогда вспыхнула первая эпидемия чумы, ее назвали Чумой Юстиниана, по имени римского императора. Пандемия чумы длилась более 60 лет, а в отдельных регионах – более века.

В XIV веке она снова вернулась и забрала на тот свет половину населения Европы.



"Чума" / Картина Арнольда Беклина (1898)

Это были темные времена, наука и медицина преследовалась, а люди доверяли свою жизнь врачам, которые использовали причудливые средства – например прикладывали к лимфоузлам засушенные шкурки лягушек и гадюк, выжигали язвы. Это все, конечно, не помогало.

Через города, которые были эпицентрами чумы, перегоняли стада животных: считалось, что они дыханием очищают воздух. Для индивидуальной защиты рекомендовалось нюхать букеты, бутылочки с духами, пахучие травы. В домах наглухо закрывали окна и двери.

Однако полезные советы врачи же давали: они рекомендовали людям переселяться с зараженных территорий в сельские местности, подальше от кладбищ и могильников, которые считались рассадниками болезни.

Вспышки чумы случались в истории и в дальнейшем. Лишь с изобретением стрептомицина эта ситуация была взята под контроль.

История одного карантина

Наиболее известным случаем, когда изоляция помогла победить болезнь, считается история английской деревни Им, в которой в 1665–1666 годах от бубонной чумы умерла большая часть населения.

Источником заражения жителей стала посылка, присланная из Лондона. В то время эпидемия уже разворачивалась на Туманном Альбионе, но в основном на южном побережье. Им стал одной из первых ячеек в центре страны.

В июне следующего года новоназначенный глава деревни Уильям Момпессон, который, к слову, был священником, принял решение о закрытии поселения на карантин – запретили посещать и оставлять Им. Границы города обозначили камнями с отверстиями, в которых жители оставляли деньги, обработанные уксусом (его считали средством дезинфекции). Торговцы из соседних деревень забирали монеты и оставляли на месте продукты и припасы.



Пограничный камень в Име / Фото Википедия

В августе смертность достигла пика — ежедневно умирало пять-шесть человек, но карантина все равно придерживались. Впоследствии смертность упала, а до ноября эпидемия закончилась, не распространившись на другие города и села центра страны.

К чему приводит паника и невежество

Напуганные эпидемиями чумы люди не верили в ее естественное происхождение. Массовый побег из городов, охваченных болезнью, вызвал анархию, панику и власть толпы. От страха перед болезнью любого подозрительного силой упекали в лазарет. Эти заведении тогда работали на таком уровне, что потенциальные пациенты предпочитали убить себя, только бы туда не попасть.



Доктор Шнабель фон Ром ( "Доктор Клюв Рима") / Гравюра Поля Фюрста, 1656

Вместе с больными в лазарет попадали и здоровые, найденные в одном доме с больными или умершими, что в свою очередь заставляло людей скрывать больных и тайно хоронить трупы. Что также способствовало распространению эпидемии. Бывало, что в лазарет тащили здоровых богачей, чтобы потом ограбить их дома.

Были и случаи искусственного заражения, вызванные распространенным поверьем, что избавиться от чумы можно было передав ее другому. Поэтому больные специально ходили в церковь и на базар, чтобы побывтаь в толчее и подышать людям в лицо.

Многие махнули на будущее и пустились во все тяжкие: они предавались обжорству и пьянству, растрачивая деньги с женщинами легкого поведения, что еще больше усугубляло разгул болезни.

"Испанка"

Но давайте перепрыгнем в XX век. Сразу после Первой мировой войны в 1918 году мир охватила небывалая пандемия гриппа, который убил больше людей, чем сама война. Предполагают, что от "испанки" в течение двух лет умерло от 50 до 100 миллионов людей. Точную цифру подсчитать не удалось.

Эта болезнь происходит из Испании?Нет. Где именно возник грипп – неизвестно. Существуют различные теории, в частности, некоторые исследователи называют Китай как начальный пункт пандемии. Испанским его назвали потому, что именно в этой стране впервые официально заявили о случаях заболевания.

По своему типу "испанка" почти идентична со свиным гриппом – H1N1, который к нам приходил не так давно – в 2009 году.

Историки пишут, что испанский грипп разнесли по миру солдаты, которые возвращались домой.

Какие меры предпринимали, чтобы побороть пандемию?

Закрытие школ, магазинов и ресторанов, ограничивали перевозки. Также было обязательным социальное дистанцирование и запрет общественных собраний. Носили маски. Очень напоминает наш карантин, не так ли?

Конечно, заставить граждан выполнять такие приказы – это уже другая история, возникали конфликты и даже трагедии. В 1918 году офицер охраны здоровья в Сан-Франциско застрелил троих человек, когда один отказался носить обязательную маску для лица. Также людей часто штрафовали. Но в конце концов наиболее резкие меры окупились.



Женщины во времена "испанки" / скриншот из фильма Pandemic 2020

История говорит о том, что быстрое ослабление карантина может привести к рецидиву и в городе, который уже "выздоровел", снова вспыхнет вирус.



Полицейские в Нью-Йорке во время "испанки" / скриншот из фильма Pandemic 2020

В некоторых странах на целый год закрыли суды, школы, церкви, театры, кинотеатры. Иногда продавцы запрещали покупателям заходить в магазины, а заказ выполняли на улице.



Переполненная больница во время "испанки" / скриншот из фильма Pandemic 2020

Интересно, что эпидемия испанского гриппа была настолько распространенной, что в некоторых городах карантин вводили для здоровых.



Гробы доставляли оптом / Скриншот из фильма Pandemic 2020

Например, в 1918 году в Колорадо забаррикадировали все дороги в город, чтобы люди не въезжали. Метод сработал – в городе никто не умер от испанского гриппа.



Плакат "Враг близко. Грипп" / Скриншот из фильма Pandemic 2020

Какой карантин был в Киеве?

В Украину также пришла пандемия "испанки". Киев был закрыт на въезд, а всех беженцев поместили на Лукьяновке в концентрационном лагере (это означало место обсервации, а не то, что при большевиках), где раньше держали больных тифом и холерой.

Пустой железнодорожный вокзал приспособили под лазарет. Каждая киевская больница выделила отдельное помещение для будущих пациентов с испанкой. В городе открылись специальные пункты дежурства врачей, куда могли обратиться все, кто обнаружил у себя симптомы вируса.

Дворникам приказали держать подконтрольную территорию в особой чистоте.

Напоследок

Сегодня мы живем в более цивилизованном и прогрессивном мире. Бороться с эпидемиями стало легче – исторический опыт в сочетании с современными технологиями в медицине позволяют более-менее контролировать пандемию. Конечно, коронавирус COVID-19 уже натворил беду – в Китае, Италии, Испании и США ситуация критическая. Однако мы верим в то, что и эта напасть отступит и карантин не затянется на годы. Это же не проказа, когда больных отправляли до конца жизни находиться в изоляции. Поэтому не нарушаем карантин, держимся вместе – держим дистанцию.