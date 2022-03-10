Чуть меньше 2 миллионов человек сейчас находится в Киеве, – Кличко

Российские орки стремятся захватить Киев, однако столкнулись с сопротивлением маленьких городов возле столицы. Сдерживание врага позволяет проводить эвакуацию из Киева.

Каждый второй киевлянин покинул столицу

Столичный мэр Виталий Кличко сообщил, что каждый второй киевлянин покинул город. По словам Кличко, в Киеве чуть менее 2 миллионов жителей.

Это важно Сегодня удалось эвакуировать около 48 тысяч человек по трем направлениям

Он добавил, что Киев превратился в крепость.

"Каждая улица, каждое здание... Я вижу, насколько блок-посты укрепляются. К территориальной обороне присоединяются люди, которые никогда не думали сменить одежду. Сейчас они в униформе с автоматами в руках. Это музыканты, актеры и представители разных профессий", – заявил мэр.

Кличко отметил боевой дух жителей столицы, которые не сдадут город.

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