Чувство безопасности под угрозой: в Польше заробитчане вышли на протест из-за смерти украинца

Дело о смерти украинского гастарбайтера Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве получило продолжение. Проведенная экспертиза не выявила наркотических веществ в крови погибшего, как на том настаивала польская сторона.

Мигранты вышли на протест с требованием справедливого расследования смерти молодого заробитчанина.

Протестующие отмечают, что их чувство безопасности под угрозой.

Украинцы продолжают ехать за границу в поисках лучшей жизни несмотря на риски для их здоровья и даже жизни. Большинство из них признают, что могут претендовать лишь на работу, за которую не берутся местные граждане. На профессиональную реализацию за рубежом не стоит и надеяться. В основном трудоустройство возможно только в традиционных для них секторах.

Есть достаточно серьезные ареалы, где доминируют мигранты. Это строительный бизнес, это бизнес связанный с услугами, чисто бытовыми услугами, уборка, кстати. Там активно присутствуют украинские трудовые мигранты,

– предупреждает экономист Олег Пензин.