Мігранти вийшли на протест з вимогою справедливого розслідування смерті молодого заробітчанина.

Протестувальники наголошують на тому, що їхнє почуття безпеки під загрозою.

Українці продовжують їхати за кордон у пошуках кращого життя попри ризики для їхнього здоров'я та навіть життя. Більшість з них визнають, що можуть претендувати лише на роботу, за яку не беруться місцеві громадяни. На професійну реалізацію за кордоном не варто й сподіватись. Здебільшого працевлаштування можливе лише у традиційних для заробітчан секторах.

Є достатньо серйозні ареали, де домінують мігранти. Це є будівельний бізнес, це бізнес пов'язаний із послугами, чисто побутовими послугами, прибирання, до речі. Там активно присутні українські трудові мігранти,

– попереджає економіст Олег Пензин.