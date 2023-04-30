В субботу, 29 апреля, глава нашего государства дал большое интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам. Среди прочего, он охарактеризовал собственное эмоциональное состояние и жизнь во время этой войны.

Смотрите также От юмориста к Верховному Главнокомандующему: биография Зеленского, которым увлекается мир

"Очень сложно"

Со слов украинского лидера понятно, что морально – он со всеми украинцами. Зеленский отметил, что ему очень сложно, ведь он каждый день узнает информацию о жертвах и раненых в результате российских ударов.

Я все это проживаю максимально как могу. Я не даю себе возможности сказать: "Ну, окей мы уже привыкли, что сегодня погибло столько людей"… Это ты проживаешь. Ты не имеешь права забывать об этом,

– констатировал Верховный Главнокомандующий.

В то же время он акцентировал внимание на том, что ему как лидеру важно не терять адекватность и знать цену этой войне – количество жизней, которые Украина отдала за свою свободу.

Обратите внимание! Также главе государства важно общаться с прессой, людьми и узнавать свежую информацию о том, что происходит в мире. Это, очевидно, и отличает его от "бункерного диктатора" Владимира Путина.

Зеленский отметил, что ему несложно себя мотивировать. Как и, наверное, каждого украинца, его держит на плаву ощущение того, что мы боремся за собственную семью, землю, страну, права и свободы.

Конечно, у меня не было отпуска, потому что его просто не должно быть. Потому что я не могу ее себе позволить. Я не могу получить отпуск на войне. Иногда мне нужны какие-то часы, чтобы не потерять адекватность, надо немного себя переключить,

– сказал президент.

Читайте также В подземном хранилище и без телефонов показали, как Зеленский проводит тайные совещания

Он уточнил, что иногда может позволить себе что-нибудь почитать или посмотреть. Собственно, Зеленский радуется, что имеет возможность ежедневно читать литературу – обычно это происходит рано утром или поздно ночью.

Именно литературу, а не інтернет. Но иногда берешь книгу и переходишь к мобильному телефону. Все мы знаем, как это бывает,

– подчеркнул Зеленский.

Также в конце этого интервью ему задали вопрос о важнейшем событии за все время этой российско-украинской полномасштабной войны.

Президент констатировал, что для него лично важно общаться с близкими и родными. А для нашего государства, в общем-то, самое главное – окончание этой войны и, очевидно, победа.

Зеленский о родителях

Недавно журналист Дмитрий Комаров презентовал спецпроект "Год. За кадром". В нем глава нашего государства сказал, что мать и отец очень о нем заботятся.

В частности, мать просит быть Зеленского осторожным и даже спрашивает, поел ли он. Отец следит за ходом войны и ждет, когда Вооруженным Силам удастся выдворить всех оккупантов с наших территорий.