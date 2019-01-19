18:43
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, сегодня
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      "Чувствуют себя безнаказанными": эксперт о том, почему Россия не боится последствий

      74 Читати новину українською
      Эксперт рассказал, почему агрессия России является следствием политики Европы
      Эксперт рассказал, почему агрессия России является следствием политики Европы / Фото из открытых источников

      Кремль прибегает к агрессивным действиям, потому что не боится чрезмерно "аккуратной" безопасности Европы. Россия продолжает свою "миссию" и дальше безнаказанно организовывает беспорядки на Западе.

      Об этом заявил первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин, пишет "Зеркало недели. Украина".

      Читайте также: У Путина назвали условие, при котором война на Донбассе может длиться десятки лет

      Так, Горбулин считает, что действия Путина является прямым следствием европейской политики в сфере безопасности.

      Москва охотно и безнаказанно подключается к организации протестов в ряде стран континента. Тестирование политической стабильности Европы продолжается,
      – объяснил он.

      При этом ученый считает, что нынешние обстоятельства для Вашингтона являются непростыми.

      "Трамп находится в клинче со значительной частью американского политического истеблишмента. За два года Конгресс сделал немало, чтобы ограничить хозяина Белого дома в принятии стратегических решений во внутренней и внешней политике. Однако есть пределы и такого контроля, и Трамп их почувствовал", – отметил Горбулин .

      Он также отметил, что во всем мире растут волны политического популизма и протестной активности. Это активно использует Россией.

      "В Европе наблюдается системный кризис визионерства. Ощущение дезинтеграции Европы усиливается, чем активно пользуется Москва. Европе и Западу в целом не хватает ресурса периода холодной войны – ощущение единства, сплоченности перед общей угрозой", – считает Горбулин.

      К слову, результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения свидетельствуют о том, что рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину опустился до 33,4%. Это исторический минимум.

      Теги: Украина – Россия Новости России Новости США Новости политики Европа
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      сегодня , 18:01 Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      Інна Жолобович 3309
      Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      сегодня , 16:01 Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      Євгенія Мазур 399
      Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      сегодня , 15:00 Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      Ольга Черненко 547
      Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      сегодня , 12:00 Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      Повернись живим 749
      Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      сегодня , 08:40 Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      Артем Овдієнко 2381
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Чавеса забальзамируют и поместят в мавзолей
       8 марта 2013 , 12:23 1
      Принцесса Шарлотта празднует свой первый день рождения
       2 мая 2016 , 10:18
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук