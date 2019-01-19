"Чувствуют себя безнаказанными": эксперт о том, почему Россия не боится последствий

Кремль прибегает к агрессивным действиям, потому что не боится чрезмерно "аккуратной" безопасности Европы. Россия продолжает свою "миссию" и дальше безнаказанно организовывает беспорядки на Западе.

Об этом заявил первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин, пишет "Зеркало недели. Украина".

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Так, Горбулин считает, что действия Путина является прямым следствием европейской политики в сфере безопасности.

Москва охотно и безнаказанно подключается к организации протестов в ряде стран континента. Тестирование политической стабильности Европы продолжается,

– объяснил он.

При этом ученый считает, что нынешние обстоятельства для Вашингтона являются непростыми.

"Трамп находится в клинче со значительной частью американского политического истеблишмента. За два года Конгресс сделал немало, чтобы ограничить хозяина Белого дома в принятии стратегических решений во внутренней и внешней политике. Однако есть пределы и такого контроля, и Трамп их почувствовал", – отметил Горбулин .

Он также отметил, что во всем мире растут волны политического популизма и протестной активности. Это активно использует Россией.

"В Европе наблюдается системный кризис визионерства. Ощущение дезинтеграции Европы усиливается, чем активно пользуется Москва. Европе и Западу в целом не хватает ресурса периода холодной войны – ощущение единства, сплоченности перед общей угрозой", – считает Горбулин.

К слову, результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения свидетельствуют о том, что рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину опустился до 33,4%. Это исторический минимум.