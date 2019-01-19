"Почуваються безкарними": експерт розповів, чому Росія не боїться наслідків своєї агресії

Кремль вдається до агресивних дій, бо не боїться надмірно "акуратної" безпекової політики Європи. Росія продовжує свою "місію" і надалі безкарно організовує заворушення у країнах.

Про це заявив перший віце-президент Національної академії наук України Володимир Горбулін, пише "Дзеркалі тижня. Україна".

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Так, Горбулін вважає, що дії Путіна є прямим наслідком європейської політики у сфері безпеки.

Москва охоче і безкарно підключається до організації протестів у низці країн континенту. Тестування політичної стабільності Європи триває,

– пояснив він.

При цьому науковець вважає, що теперішні обставини для Вашингтону є непростими.

"Трамп перебуває в клінчі зі значною частиною американського політичного істеблішменту. За два роки Конгрес зробив чимало, щоб обмежити господаря Білого дому у прийнятті стратегічних рішень у внутрішній та зовнішній політиці. Однак є межі й такого контролю, і Трамп їх відчув", – зазначив Горбулін.

Він також наголосив, що у цілому світі зростають хвилі політичного популізму та протестної активності. Це активно використовує Росія.

"У Європі спостерігається системна криза візіонерства. Відчуття дезінтеграції Європи посилюється, чим активно користується Москва. Європі і Заходу загалом бракує ресурсу періоду холодної війни – відчуття єдності, згуртованості перед спільною загрозою", – вважає Горбулін.

До слова, результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки свідчать про те, що рейтинг довіри до президента Росії Володимира Путіна опустився до 33,4%. Це історичний мінімум.