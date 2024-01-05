Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки Сергей Жирнов. Однако, по его словам, после мятежа вагнеровцев в Кремле должны понять, что ЧВК – это опасная структура.

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Для чего Медведеву ЧВК "Эспаньола"

Сергей Жирнов отметил, что ЧВК "Вагнера" ликвидировали. Их вынудили подписать контракты с минобороны России. В ноябре 2022 года страна-агрессор приняла закон, приравнивающий сотрудников ЧВК к военнослужащим, который служат в вооруженных силах по контракту.

Мне казалось, что после мятежа Евгения Пригожина все в России поняли, что ЧВК – очень опасная структура. ЧВК "Вагнера" теперь ликвидирована. Их всех вынудили подписать контракты с минобороны. Тех, кто не хотел воевать, уволили,

– сказал он.

По словам эксагента КГБ, создание ЧВК "Эспаньола" требовалось разве что руководителю партии Дмитрию Медведеву. Возможно, ему нужен пиар, чтобы показать, что он будто бы что-то делает. Также он может извлечь финансовую выгоду.

"Для того чтобы перенаправить финансовые потоки через такую структуру. Потому что ЧВК отличаются тем, что там все "по-черному", никто ни за что не отвечает. Можно прокрутить миллиарды, как это делал Пригожин почти 10 лет. Он прокручивал деньги Путина ", – добавил Жирнов.

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