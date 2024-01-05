Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Сергій Жирнов. Однак, за його словами, після заколоту вагнерівців у Кремлі мали б зрозуміти, що ПВК – це небезпечна структура.

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Для чого Медвєдєву ПВК "Еспаньола"

Сергій Жирнов зазначив, що ПВК "Вагнера" ліквідували. Їх змусили підписати контракти з міноборони Росії. У листопаді 2022 року країна-агресорка прийняла закон, який прирівнює співробітників ПВК до військовослужбовців, які служать у збройних силах за контрактом.

Мені здавалося, що після заколоту Євгєнія Пригожина всі у Росії зрозуміли, що ПВК – дуже небезпечна структура. ПВК "Вагнера" тепер ліквідована. Їх всіх змусили підписати контракти з міноборони. Тих, хто не хотів воювати, звільнили,

– сказав він.

За словами ексагента КДБ, створення ПВК "Еспаньола" було потрібно хіба очільнику партії Дмітрію Медвєдєву. Можливо, йому потрібен піар, щоб показати, що він нібито щось робить. Також він може мати фінансову вигоду.

"Для того, щоб перенаправити фінансові потоки через таку структуру. Тому що ПВК відрізняються тим, що там все "по-чорному", ніхто ні за що не відповідає. Можна прокрутити мільярди, як це робив Пригожин майже 10 років. Він прокручував гроші Путіна", – додав Жирнов.

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