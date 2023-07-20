Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он подчеркнул, что у террористов Евгения Пригожина нет ни технических мощностей, ни достаточного количества живой силы, чтобы представлять угрозу на украинско-белорусской границе.
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Преступная группировка Пригожина держала линию фронта протяженностью всего десять километров. При мощной поддержке российской армии, артиллерии, авиации они шли со скоростью 30 километров в год – ч ерепаха тысячу раз сбегала бы туда и обратно,
– иронически заметил военный эксперт.
Белорусские военные не будут поддерживать движение террористов в направлении Украины, а сами вагнеровцы ни на что не способны.
Северная граница Украины защищена
Несмотря на то, что опасности на северных границах Украины нет, наше войско держит оборону и следит за действиями соседей. Идет война, а значит – усилия сосредоточены на защите территории со всех сторон, где потенциально может возникнуть угроза.
"Вдоль украинско-белорусской границы, на линии протяженностью примерно 1000 километров расположены наши воинские части. Они будут выполнять свою задачу, их не будут привлекать ни на Южном направлении, ни на любом другом", – подчеркнул военный.
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Пойдут ли вагнеровцы на Москву
Более вероятным кажется сценарий, при котором бойцы ЧВК "Вагнер" пойдут по Смоленскому шоссе на Москву.
"Этой дорогой в свое время в Москву заезжал Наполеон, по всей вероятности, что вагнеровцы используют путь для своего реванша. Из Беларуси могут дойти до Кремля за один день", – произнес Роман Свитан.
В настоящее время в районе Осиповичей находятся одна – две роты: от 2500 до 5000 бойцов Пригожина.
Перемещение ЧВК "Вагнер" в Беларусь
- Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что наемники ЧВК "Вагнер" продолжают прибывать в Беларусь, но пока не представляют угрозы для Украины. У границы с Беларусью не фиксируют ни перемещения военной техники, ни подразделений русской армии.
- У границы с Польшей проходит обучение вагнеровцев с белорусскими военными. Продлится оно около недели. В минобороны Беларуси заявили, что реальный боевой опыт ЧВК "Вагнер" – это возможность модернизировать армию.
- В то же время журналисты получили спутниковый снимок Planet Labs, удостоверяющий, что на территории воинской части в поселке Цель, куда переместились вагнеровцы, расположена техника: около полусотни единиц, в том числе автобусы, тентовые фуры, грузовики, автомобили разных габаритов.