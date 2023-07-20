Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він наголосив, що терористи Євгенія Пригожина не мають ані технічних потужностей, ані достатньої кількості живої сили, аби становити загрозу на українсько-білоруському кордоні.

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Злочинне угруповання Пригожина тримало лінію фронту довжиною лише десять кілометрів. За потужної підтримки російської армії, артилерії, авіації вони йшли зі швидкістю 30 кілометрів на рік – черепаха тисячу разів би збігала туди й назад,

– іронічно зауважив військовий експерт.

Білоруські військові не підтримуватимуть рух терористів у напрямку України, а самі вагнерівці ні на що не здатні.

Північний кордон України захищений

Попри те, що небезпеки на північних кордонах України наразі немає, наше військо тримає оборону і стежить за діями сусідів. Триває війна, а отже – зусилля зосереджені для захисту території з усіх боків, де потенційно може виникнути загроза.

"Вздовж українсько-білоруського кордону, на території протяжністю приблизно 1000 кілометрів розташовані наші військові частини. Вони виконуватимуть своє завдання, їх не залучатимуть ні на Південному напрямку, ні на будь-якому іншому", – наголосив військовий ЗСУ.

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Чи підуть вагнерівці на Москву

Більш ймовірним видається сценарій, за якого бійці ПВК "Вагнер" підуть Смоленським шосе на Москву.

"Цією дорогою свого часу у Москву заїжджав Наполеон, цілком ймовірно, що вагнерівці використають шлях для свого реваншу. З Білорусі можуть дійти до Кремля за один день", – мовив Роман Світан.

Нині у районі Осиповичів перебувають одна – дві роти: від 2500 до 5000 бійців Пригожина.

Переміщення ПВК "Вагнер" до Білорусі