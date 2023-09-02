Кроме этого, минобороны России формирует так называемый "добровольческий корпус". Именно он должен взять под контроль операции ЧВК "Вагнера" на Африканском континенте.
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Минобороны России хочет подчинить себе вагнеровцев в Африке
Аналитики подчеркнули, что связанный с Кремлем "военкор" утверждал, что Евкуров совершает тур по разным африканским странам, в частности, Буркина-Фасо, Ливии, а также Сирии, что в Азии, пытаясь заменить частные военные компании формированиями, контролируемыми российским министерством.
Российский пропагандист также утверждал, что минобороны России формирует "добровольческий корпус", который будет функционировать как "экспедиционный корпус". В него планируют привлечь более 20 тысяч человек.
"Экспедиционный корпус", возможно, является так называемым ЧВК "Русский экспедиционный корпус", который создают российские чиновники для проведения операций за рубежом,
– сказали в ISW.
Также эксперты утверждают, что одна из частных военных компаний, близкая к министерству обороны страны-агрессорки, готова взять под контроль операции ЧВК "Вагнера" в Центральноафриканской Республике. В ISW постоянно наблюдали заявления после восстания бывшего главы вагнеровцев Евгения Пригожина, что российское министерство обороны пытается консолидировать контроль над операциями ЧВК в Африке.
Ранее в ISW сказали, кто мог быть заинтересован в смерти Пригожина
- Аналитики американского Института изучения войны узнали, кто мог быть заинтересован в смерти главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина больше, чем Владимир Путин. Эксперты заявили, что это могли быть люди из министерства обороны страны-агрессорки.
- Бывший журналист-расследователь Российской службы BBC Андрей Захаров отметил, что Путин разрешил Пригожину воевать на Ближнем Востоке и в Африке. Однако запретил вмешиваться в войну России против Украины.
- Пропагандист также не исключает, что минобороны спешило расформировать ЧВК "Вагнера", ведь Кремль не определился с судьбой наемников. В то же время, эксперты ISW подчеркнули, что, вероятно, министерство хочет взять под контроль то, что осталось после вагнеровцев.