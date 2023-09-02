Кроме этого, минобороны России формирует так называемый "добровольческий корпус". Именно он должен взять под контроль операции ЧВК "Вагнера" на Африканском континенте.

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Минобороны России хочет подчинить себе вагнеровцев в Африке

Аналитики подчеркнули, что связанный с Кремлем "военкор" утверждал, что Евкуров совершает тур по разным африканским странам, в частности, Буркина-Фасо, Ливии, а также Сирии, что в Азии, пытаясь заменить частные военные компании формированиями, контролируемыми российским министерством.

Российский пропагандист также утверждал, что минобороны России формирует "добровольческий корпус", который будет функционировать как "экспедиционный корпус". В него планируют привлечь более 20 тысяч человек.

"Экспедиционный корпус", возможно, является так называемым ЧВК "Русский экспедиционный корпус", который создают российские чиновники для проведения операций за рубежом,

– сказали в ISW.

Также эксперты утверждают, что одна из частных военных компаний, близкая к министерству обороны страны-агрессорки, готова взять под контроль операции ЧВК "Вагнера" в Центральноафриканской Республике. В ISW постоянно наблюдали заявления после восстания бывшего главы вагнеровцев Евгения Пригожина, что российское министерство обороны пытается консолидировать контроль над операциями ЧВК в Африке.

Ранее в ISW сказали, кто мог быть заинтересован в смерти Пригожина