Крім цього, міноборони Росії формує так званий "добровольчий корпус". Саме він має взяти під контроль операції ПВК "Вагнера" на Африканському континенті.

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Міноборони Росії хоче підпорядкувати собі вагнерівців в Африці

Аналітики наголосили, що пов'язаний з Кремлем "воєнкор" стверджував, що Євкуров здійснює тур різними африканськими країнами, зокрема, Буркіна-Фасо, Лівією, а також Сирією, що в Азії, намагаючись замінити приватні військові компанії формуваннями, контрольованими російським міністерством.

Російський пропагандист також стверджував, що міноборони Росії формує "добровольчий корпус", який функціонуватиме як "експедиційний корпус". До нього планують залучити понад 20 тисяч осіб.

"Експедиційний корпус", можливо, є так званим ПВК "Російським експедиційним корпусом", який створюють російські чиновники для проведення операцій за кордоном,

– сказали в ISW.

Також експерти стверджують, що одна з приватних військових компаній, яка є близькою до міністерства оборони країни-агресорки, готова взяти під контроль операції ПВК "Вагнера" в Центральноафриканській Республіці. В ISW постійно спостерігали заяви після повстання колишнього очільника вагнерівців Євгенія Пригожина про те, що російське міністерство оборони намагається консолідувати контроль над операціями ПВК в Африці.

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