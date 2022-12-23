ЧВК "Вагнера" бросила воевать против Украины 40 тысяч российских заключенных, – Белый дом

Россия все больше полагается на ЧВК "Вагнера", принадлежащий олигарху Евгению Пригожину, для ведения полномасштабной войны в Украине. Пока против украинцев воюет примерно 50 тысяч вагнеровцев.

По оценкам американской стороны, только 10 тысяч из них являются "контрактниками", а остальные 40 тысяч – российские заключенные. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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По его словам, основатель ЧВК "Вагнера" Пригожин и связанные с ним лица вербуют осужденных в российских тюрьмах для участия в боевых действиях в Украине, поскольку другие пути вербовки не успешны.

Некоторые из заключенных, которых завербовали в наемнике, имеют "серьезные медицинские проблемы",

– добавил Кирби.

Кроме того, по оценкам Белого дома, Пригожин тратит более 100 миллиона рублей в месяц на финансирование операций ЧВК "Вагнера" в Украине, а его "частная армия" воюет вместе с российскими войсками.

"Для нас очевидно, что группа "Вагнера" становится центром силы, конкурирующей с российскими военными и другими российскими министерствами", – подытожил Кирби.

Заметим, что раньше на кладбище на Кубани обнаружили аллею, где похоронены 50 вагнеровцев, погибших в Украине. Все они – зеки, которых на войну завербовали в тюрьмах. В то же время, местные жители рассказали журналистам, что многих вагнеровцев кремируют.

Как вагнеровцы воюют против Украины

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что Частная военная компания "Вагнера" вербует заключенных и использует их как пушечное мясо. Остатки старых вагнеровцев, настоящих спецназовцев, находятся на командных пунктах.

По словам Череватого, вагнеровцы за любую вину наказывают очень жестко. Как правило, смертью. Поэтому отступить от выполнения задач невозможно.