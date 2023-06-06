Пригожин пытается накачать "политические мышцы", – Галлямов объяснил цель руководителя "Вагнера"

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин устраивает "турне" по России. Ему нужна база поклонников, чтобы нарастить "политические мышцы".

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. Известно, что Пригожин недавно успел дать пресс-конференции в нескольких российских городах.

К теме Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

Метит ли Пригожин в президенты России

По словам Галлямова, Пригожин пытается получить "политические мускулы". Ведь на определенном этапе силами одной ЧВК "Вагнера" ему не обойтись. Но сомнительно, что он пытается стать президентом.

Пригожину нужна определенная социальная база людей, которая будет его поддерживать или обожать. Это даже может обеспечить ему безопасность во время переходных процессов в России.

Когда система слабеет, то фактор общественного мнения всегда важен. Вот придет кто-то новый – и, чтобы понравиться либералам, арестует Пригожина. Без социальной базы он станет объектом, привлекающим к себе политические атаки,

– считает Галлямов.

К теме – смотрите разговор с Аббасом Галлямовым на ютубе 24 Канала

Конечно, потом Пригожин может конвертировать социальную базу в поход в политику. Но, вероятно, это не будет президентство из-за значительного количества требований к кандидату. А вот создание политической партии и проход в парламент – это уже более реальный вариант.

За него проголосуют как депутата. Вот так называемое "правдорубство" может части людей понравиться,

– рассказал Галлямов.

Вагнеровцы взяли в плен российского комбата: коротко

В конце мая Пригожин объявил, что выводит ЧВК "Вагнера" из Бахмута после якобы "захвата города". А недавно жаловался на проблемы с российскими военными.

Захватчики из 72-й отдельной мотострелковой бригады России заминировали путь ухода вагнеровцам из Бахмута. Во время разминирования они обстреляли террористов из "Вагнера".

Потом вагнеровцы взяли в плен подполковника Романа Веневитина, который оказался комбатом той самой 72 бригады России.