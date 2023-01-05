Так, в ЧВК "Вагнера" решили набирать в свое войско не только узников из России. Они пошли дальше, расширив географию. Как отметили в разведке, ряды "вагнеровцев" будут пополнять заключенные из Чечни.

Читайте также Не только вагнеровцы, – Маляр рассказала, какие подразделения Россия стягивает под Бахмут

В Чечне стремятся избавиться от неугодных

Следует понимать, что говорится, что в Чечне будут набирать в основном не воров и убийц. Будут рекрутировать осужденных по политическим мотивам. То есть таким образом в стране смогут, так сказать, убить двух зайцев:

пополнить ряды "Вагнера";

избавиться от тех, кто может быть опасным для страны.

По имеющейся информации, вербовка в ЧВК "Вагнера" продолжается в:

колонии-поселении №3 города Аргун;

исправительной колонии №2 поселка Чернокозово (Наурский район).

В разведке добавили, что явление приобретает массовый характер. Известно, что из обеих этих колоний "мобилизовали" более 50 заключенных. Большинство из них сидели за решеткой из-за сфабрикованных дел.

Чтобы избежать огласки, проводится также работа с сотрудниками колоний. Им объясняют важность того, чтобы информация о вербовке не стала известна общественности.

Какая сейчас ситуация с ЧВК "Вагнера"