ЧВК "Вагнера" до начала августа в отпуске: ISW о подготовке вывода их сил в Беларусь

В конце июня Пригожин совершил провалившийся вооруженный мятеж. Пока известно, что его ЧВК "Вагнера" в отпуске. После этого бойцов будут выведены в Беларусь.

Об этом стало известно из интервью с командиром ЧВК "Вагнера" Антоном "Лотосом" Елизаровым. Он отметил, что сам Пригожин приказал всем бойцам в Украине взять отпуск до августа.

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Бойцов "Вагнера" должны перебросить в Беларусь

В отчете Института по изучению войны отметили, что до сих пор непонятны последствия вооруженного мятежа Пригожина. Можно только сказать, что Украина уже извлекла от этого выгоду и может в дальнейшем получить больше выгоды из события, всколыхнувшего Россию.

Согласно интервью, бойцы "Вагнера" должны провести большую работу. Речь идет о передислокации их в Беларусь. По словам Елизарова, Совет командующих должен провести ротацию личного состава. Речь идет о тех, кто находится на "удаленных направлениях". В Институте не исключают, что речь может идти о тех наемниках, которые находятся в Африке и на Ближнем Востоке.

Вагнеровцы делают это для того, чтобы подготовить и организовать материально-техническое обеспечение для новых баз в Беларуси. Составители отчета обратили внимание на свой предварительный прогноз. Согласно ему, к осени этого года может быть непонятным ни статус реорганизации вагнеровцев, ни их возможная передислокация в Беларусь.

Интересно, что по странному стечению обстоятельств в отпуск ушел еще и Рамзан Кадыров. Он заявил, что с 3 июля уходит в ежегодный оплачиваемый отпуск. Правда, в этом году он уже дважды отдыхал: в январе и апреле.

Тем временем мы продолжаем получать доказательства безумных потерь врагов на фронте. В частности, среди наемников ЧВК "Вагнера".

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