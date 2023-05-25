Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, в заявлениях Пригожина об уходе из Бахмута последнее слово еще не сказало российское минобороны.

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Их не кем заменить

Если наемники Пригожина действительно собрались покинуть разрушенный город, то до сих пор не озвучили, кто займет их место на фронте. По крайней мере, на 5 утра 25 мая не было никаких сообщений о том, что регулярная российская армия придет им на замену.

Может быть такой вариант, что их попросту не выпустят с линии фронта. Под дулом автомата их могут заставить остаться там,

– предположил Ступак.

Последнее слово за Путиным

По его словам, Пригожин уже не в первый раз делает какие-то провокационные заявления о выходе с позиций, но потом все равно остается. Вероятно, каждый раз на принятие окончательного решения оказывает влияние телефонный звонок кого-то из Кремля.

"В этом случае нужно следить за реакцией высшего руководства России. На этот раз он использует отмазку – зализать раны, но не говорит, что у него много потерь. Он вынужден выйти, чтобы сохранить хоть какие-то подразделения и на их основе подготовить новые резервы", – заверил Ступак.

Что известно о выходе вагнеровцев из Бахмута