Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, сейчас Пригожин играет роль некоего обличителя российской политической элиты. Все для того, чтобы самоутвердиться и между строк продвинуть людям политическую альтернативу в виде себя.
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"Политические баллы"
Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин на днях заявил, что якобы его наемники "захватили" Бахмут. В Украине эту информацию официально опровергли. Более того, ВСУ сейчас продвигаются, имеют успехи на флангах и контролируют часть города. Несмотря на это, "повар Путина" вполне сможет так называемой "победой" заработать себе политические баллы.
Сегодня Пригожин пытается разоблачать политиков, их родственников и т.д. Правда, делает он это не из-за праведных целей, а из-за желания получить большую поддержку в России.
Он обвиняет в поражениях России тех, кого и так россияне не любят – руководство. Тем более военное руководство. А он (Пригожин – 24 Канал) сидит или делает вид, что сидит в окопах. К тому же о нем нельзя сказать, что он специально разоблачает всех, потому что завидует из-за бедности. Он человек не бедный,
– отметила Ольга Романова.
Для россиян Евгений Пригожин сейчас выступает неким героем. Предпочтения русского общества остаются неизменными – преступники, террористы, пыточники.
"Он полностью занял нишу "молодого Жириновского", когда он в начале 2000-х выступал со слоганом "я за бедных, я за россиян", – подытожила журналистка.
Ольга Романова о "политических баллах" для Пригожина: смотрите видео
Новая истерика Пригожина на фоне собственных неудач: что известно
- Не в первый и не последний раз Евгений Пригожин начал жаловаться на минобороны России. По его словам, так называемая "специальная операция", начатая 24 февраля 2022 года Россия, позорно провалилась.
- Но на этом "повар Путина" не остановился. Он даже признал мощность ВСУ, назвав украинскую армию одной из сильнейших в мире Более того, добавил, что у Вооруженных Сил есть самое разное оружие – и старое, и современное. Причем сам Пригожин подчеркнул, что украинские воины хорошо справляются как с одной, так и с другой.
- Темами непосредственно о войне все не завершилось. Евгений Пригожин вспомнил зятя Сергея Шойгу, раскритиковав его за отдых в Арабских Эмиратах. Не забыл главарь ЧВК "Вагнера" и о дочери ШойгУ, которая будто покупает какие-то очень дорогие активы, ни дня не работая в бизнесе.
- Честно говоря, неудивительно, что Пригожин уже несколько месяцев активно поливает грязью военно-политическое руководство России и их ближнее окружение. Вагнеровцы в Бахмуте вообще не могут похвастаться успехами. Они разве уничтожили сам город, это и есть единственное их "достижение". С лета 2022 года ведутся сложные бои за город. Боевики смогли частично захватить Бахмут, однако главную цель – взять город полностью до 9 мая вагнеровцы так и не выполнили. Поэтому с этого времени периодически Пригожин заявляет о захвате города и выход ЧВК из него. Пока не подтвержден ни один из этих тезисов.