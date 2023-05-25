Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, у заявах Пригожина щодо відходу з Бахмута останнє слово ще не сказало російське міноборони.
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Їх немає ким замінити
Якщо найманці Пригожина дійсно зібрались покинути зруйноване місто, то досі не було озвучено, хто займе їхнє місце на фронті. Принаймні станом на 5 ранку 25 травня не було жодних повідомлень про те, що регулярна російська армія прийде їм на заміну.
Може бути такий варіант, що їх просто не випустять з лінії фронту. Під дулом автомата їх можуть змусити залишитись там,
– припустив Ступак.
Останнє слово за Путіним
За його словами, Пригожин вже не вперше робить якісь провокативні заяви про вихід з позицій, але потім однаково залишається. Ймовірно, щоразу на прийняття кінцевого рішення має вплив телефонний дзвінок когось з Кремля.
"У цьому випадку потрібно слідкувати за реакцією вищого керівництва Росії. Цього разу він використовує відмазку – зализати рани, але не каже, що у нього багато втрат. Він змушений вийти, щоб зберегти бодай якісь підрозділи й на їхній основі підготувати нові резерви", – запевнив Ступак.
Що відомо про вихід вагнерівців з Бахмута
- 25 травня керівник ПВК "Вагнера" Пригожин заявив, що підпорядковані йому підрозділи залишають Бахмут. В ОК "Схід" повідомили, що кількість атак окупантів дійсно зменшилась, але наразі не відомо, чи пов’язана це з перегрупуванням.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що за час штурму міста та його околиць вагнерівці втратили до 20 тисяч вбитими.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр додала, що у передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи "Вагнера" на армійські регулярні загони, але у самому місті вони залишаються.