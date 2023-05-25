Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, у заявах Пригожина щодо відходу з Бахмута останнє слово ще не сказало російське міноборони.

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Їх немає ким замінити

Якщо найманці Пригожина дійсно зібрались покинути зруйноване місто, то досі не було озвучено, хто займе їхнє місце на фронті. Принаймні станом на 5 ранку 25 травня не було жодних повідомлень про те, що регулярна російська армія прийде їм на заміну.

Може бути такий варіант, що їх просто не випустять з лінії фронту. Під дулом автомата їх можуть змусити залишитись там,

– припустив Ступак.

Останнє слово за Путіним

За його словами, Пригожин вже не вперше робить якісь провокативні заяви про вихід з позицій, але потім однаково залишається. Ймовірно, щоразу на прийняття кінцевого рішення має вплив телефонний дзвінок когось з Кремля.

"У цьому випадку потрібно слідкувати за реакцією вищого керівництва Росії. Цього разу він використовує відмазку – зализати рани, але не каже, що у нього багато втрат. Він змушений вийти, щоб зберегти бодай якісь підрозділи й на їхній основі підготувати нові резерви", – запевнив Ступак.

Що відомо про вихід вагнерівців з Бахмута