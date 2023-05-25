У Бахмуті суттєво зменшилась кількість атак, хоч окупанти досі вдаються до вогневого ураження українських позицій. Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.

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Атак поменшало

У четвер, 25 травня, ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що його бойовики буцімто відходять з Бахмута. Інформацію про це він повідомляв уже раніше, коли оголосив, що начебто вагнерівці "захопили місто".

Ми точно констатуємо зменшення атак і, можливо, це пов'язано з їхнім перегрупуванням. Точно ми завдали їм потужні втрати і вони його потребують. Наскільки це відбудеться, в яких об'ємах і які підрозділи – думаю, нам потрібно трішки часу, щоб кваліфікувати цю інформацію,

– зазначив Сергій Череватий.

Зауважимо, що у Міністерстві оборони України наголосили, що ЗСУ досі контролюють частину Бахмута та взяли місто в оперативне напівоточення.

Новини Бахмута за минулу добу

Вже третю добу поспіль ворог менш активний в атаках. Зокрема, за 24 травня відбулось лише два боєзіткнення; за 23 травня – три. Втім окупанти продовжують вести вогневі атаки.

Так, загарбники били 332 рази ствольною артилерією по позиціях українських військових, а також відбувся 1 авіаналіт.

В результаті боєзіткнень було ліквідовано 87 окупантів, 131 – зазнав поранення.

Знищено:

БМП;

7 гармат;

2 САУ МСТА;

5 гаубиць Д-30;

2 протитанкових ракетних комплекси;

БПЛА Орлан-10;

5 польових складів БК.

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