Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що дискусії щодо повідомлень про втрати росіян у Бахмуті наситили провоєнний інформаційний простір і заглушили навіть найменші успіхи окупантів. Власне, російське суспільство знову доводить, що йому абсолютно начхати на своїх солдатів.

Дивіться також "Молодий Жириновський" і герой для росіян: як Пригожин набирає політичний рейтинг

Що про втрати каже сам Пригожин

Євген Пригожин заявив, що його терористична організація втратила у Бахмуті 10 тисяч новобранців та 10 тисяч штатних професійних бійців.

Колишній ватажок бойовиків на Донбасі Ігор Гіркін прокоментував величезний масштаб зареєстрованих втрат і припустив, що фактичні втрати вагнерівців можуть бути більш ніж у 1,5 раза більші.

За його словами, з 50 тисяч новобранців, яких ПВК "Вагнера" прийняли з в'язниць, 10 тисяч загинули в бойових діях, а 26 тисяч отримали помилування та повернулися до Росії. Таким чином залишились 14 тисяч вагнерівців, які нібито пропали безвісти.

Гіркін припустив, що значна частина з цих 14 тисяч також могла бути вбита під час бою, і стверджував, що ПВК, ймовірно, втратила більше 40 тисяч людей у Бахмуті.

Крім того, російський політик Віктор Алксніс додав, що радянська армія за дев'ять років в Афганістані втратила значно менше солдатів (15 тисяч осіб).

Важливість Бахмута для росіян "здулася"

Загальна реакція російського інформаційного простору на "захоплення" Бахмута зосередилася хіба що на кількості втрат особового складу та й ресурсів загалом.

Твердження Пригожина про втрати Вагнера в Бахмуті так само стали яскравою точкою напруги в інформаційному просторі та стали визначати домінуючий дискурс щодо всієї кампанії Росії в Бахмуті. Спрямувавши розмову на заявлені втрати Вагнера, Пригожин значною мірою зумів ще більше позбавити російське МО можливості заявити про інформаційну перемогу над Бахмутом і, ймовірно, продовжуватиме визначати та вести розмови щодо Бахмута в майбутньому, але ціною висвітлення величезних втрат,

– пишуть аналітики.

Пригожин заявив, що російське військове керівництво поки що не досягло основних цілей війни в Україні. За його словами, у цьому винні міністр оборони Росії Сергій Шойгу та начальник Генерального штабу Валерій Герасимом, адже "вони є головною проблемою в міністерстві оборони Росії та блокують постачання зброї вагнерівцям".