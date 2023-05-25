Про подробиці дискусії речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів в інтерв'ю. За його словами, вагнерівці шукають привід, аби покинути позиції у Бахмуті.

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Череватий про "дискусію" з Пригожиним

Загалом Череватий заявив, що Пригожин хоч і не великий воєначальник, але загалом не дурна людина. Щодня він отримує звіти про втрати та дані розвідки. За словами полковника, у таких випадках він правильно складає кілька факторів.

Наприклад, за минулої доби в них 120 вбитих та 144 поранених, тобто рота вбитих і рота поранених – це дуже багато. Тому він розуміє, що час уже тікає і залишки його головного капіталу – ПВК, завдяки якій він хотів здобути якусь політичну суб'єктність – вичерпуються. Усі його "фріковські" заяви протягом останніх місяців – це якраз результат його розуміння, що "Вагнер" закінчується,

– пояснив Череватий.

Полковник розповів, що близько півтора місяця тому відбулася так звана "заочна дискусія" з ватажком ПВК "Вагнера". Череватий пригадав свою заяву про те, що у Бахмуті збережеться тенденція втрат вагнерівців. Ба більше, на думку речника, Пригожину не відновлять вербування у в'язницях, бо місто стане останнім рубежем "Вагнера".

"Після цього він зняв на окраїнах Бахмута біля їхнього танка Т-34 відео, в якому назвав мене "генерал Череватий" і сказав, що я все кажу не так. А буквально через місяць він сам почав кричати про їхні втрати й про те, що їм не дають снарядів, хоча це була брехня. Тоді він ще казав, що з 10 травня виведе свої війська", – підкреслив полковник.

Череватий говорить, що у такий спосіб Пригожин шукав будь-який привід, аби покинути позиції у Бахмуті. Нині ватажок ПВК "Вагнера" постійно кричить про нібито "взяття" міста. За словами Череватого, у такий спосіб він знайшов благородний привід: "ми перемогли і йдемо на високій ноті, а ви далі продовжуйте нашу справу".

Пригожин планує пересидіти контрнаступ у тилу

В ISW заявили, що ватажок вагнерівців планує пересидіти ключові місяці контрнаступу ЗСУ в тилу. До такого висновку вони прийшли, проаналізувавши заяви Пригожина.

Ватажок ПВК "Вагнера" неодноразово заявляв про нібито "взяття" Бахмута. Окрім того, продовжував риторику, що вагнерівці вийдуть з міста, а на зміну їм в місто зайде російська армія. Пригожин планує так звану "ротацію" до 1 червня, щоб відпочити та відновитися протягом двох місяців.

"Двомісячний період відновлення, який оголосив Пригожин, може дозволити військам "Вагнера" пересидіти ключові місяці українського контрнаступу залежно від того, коли і як він почнеться", – зауважили в ISW.