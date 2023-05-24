Про це 24 Каналу відзначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він припустив можливий хід подій.
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Є перспективи
Олександр Мусієнко зазначив, що в українських сил є перспективи для продовження руху цими флангами: брати в напівоточення, потім оточення, переривати логістику ворога.
Я думаю, що зараз ми стаємо свідками не оборонної операції українських сил під Бахмутом, а російських військ і контрнаступальної операції наших сил – це помітно. Ключове – хто буде контролювати фланги та шляхи забезпечення,
– сказав він.
Олександр Мусієнко про бої під Бахмутом: дивитись відео
Для росіян ситуація плачевна
У ворогів справи геть кепські, зазначив Мусієнко. Адже вони активно знищували місто, штурмували його цілими групами, хотіли оточити та заблокувати логістику. У наших Сил оборони інша ситуація – ніхто не буде йти руїнами, наражати себе на артилерійський вогонь, хоча росіяни й провокують.
"Росіяни залишаються в Бахмуті, не мають можливості просунутися на Часів Яр. З іншого боку Бахмут розташовується в низовині відносно навколишніх висот і це створює перспективи, щоб їх там молотити в самому місті та на підступах", – пояснив він.
Як швидко це все розвиватиметься, залежить від швидкості просування наших сил на флангах, щоб зімкнути кільце.
"Ми бачимо, що просування в наших сил є. Але там по норах позасідали росіяни, їх треба викурювати звідти, що й роблять наші війська. Тому тут йдеться навіть по кілька метрів на флангах ми повертаємо", – додав Олександр Мусієнко.
Ситуація біля Бахмута: останні новини
- Ганна Маляр 24 травня зазначила, що росіяни замінюють свої підрозділи після того, як їх виснажили ЗСУ. Ба більше – нашим військовим вдається потроху просуватися і наразі вони контролюють певну частину самого міста.
- Якщо українські сили просуватимуться надалі по флангах, їм вдасться взяти Бахмут у тактичне оточення. Наразі продовжуються бої та ситуація досить динамічна попри всі пропагандистські заяви ворога.
- Ватажок ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин розуміє, що може опинитися у котлі. Тому він на останньому подиху звітує "про взяття Бахмута", аби втекти звідти.