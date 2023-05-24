Об этом 24 Каналу отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он предположил возможный ход событий.

Смотрите также ВСУ не пойдут на прорыв в Бахмуте: фронтовая сводка от Романа Свитана

Есть перспективы

Александр Мусиенко отметил, что в украинских сил есть перспективы для продолжения движения этими флангами: брать в полуокружение, затем окружение, прерывать логистику врага.

Я думаю, что сейчас мы становимся свидетелями не оборонительной операции украинских сил под Бахмутом, а российских войск и контрнаступательной операции наших сил – это заметно. Ключевое – кто будет контролировать фланги и пути обеспечения,

– сказал он.

Александр Мусиенко о боях под Бахмутом: смотреть видео

Для россиян ситуация плачевна

У врагов дела совсем плохи, отметил Мусиенко. Они ведь активно уничтожали город, штурмовали его целыми группами, хотели окружить и заблокировать логистику. У наших Сил обороны другая ситуация – никто не будет идти руинами, подвергать себя артиллерийскому огню, хотя россияне и провоцируют.

"Россияне остаются в Бахмуте, не имеют возможности продвинуться на Часов Яр. С другой стороны, Бахмут находится в низменности относительно окружающих высот и это создает перспективы, чтобы их там молотить в самом городе и на подступах", – пояснил он.

Как быстро все это будет развиваться, зависит от скорости продвижения наших сил на флангах, чтобы сомкнуть кольцо.

"Мы видим, что продвижение у наших сил есть. Но там по норам позаседали россияне, их надо выкуривать оттуда, что и делают наши войска. Поэтому здесь даже по несколько метров на флангах мы возвращаем", – добавил Александр Мусиенко.

Ситуация возле Бахмута: последние новости