Об этом 24 Каналу отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он предположил возможный ход событий.
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Есть перспективы
Александр Мусиенко отметил, что в украинских сил есть перспективы для продолжения движения этими флангами: брать в полуокружение, затем окружение, прерывать логистику врага.
Я думаю, что сейчас мы становимся свидетелями не оборонительной операции украинских сил под Бахмутом, а российских войск и контрнаступательной операции наших сил – это заметно. Ключевое – кто будет контролировать фланги и пути обеспечения,
– сказал он.
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Для россиян ситуация плачевна
У врагов дела совсем плохи, отметил Мусиенко. Они ведь активно уничтожали город, штурмовали его целыми группами, хотели окружить и заблокировать логистику. У наших Сил обороны другая ситуация – никто не будет идти руинами, подвергать себя артиллерийскому огню, хотя россияне и провоцируют.
"Россияне остаются в Бахмуте, не имеют возможности продвинуться на Часов Яр. С другой стороны, Бахмут находится в низменности относительно окружающих высот и это создает перспективы, чтобы их там молотить в самом городе и на подступах", – пояснил он.
Как быстро все это будет развиваться, зависит от скорости продвижения наших сил на флангах, чтобы сомкнуть кольцо.
"Мы видим, что продвижение у наших сил есть. Но там по норам позаседали россияне, их надо выкуривать оттуда, что и делают наши войска. Поэтому здесь даже по несколько метров на флангах мы возвращаем", – добавил Александр Мусиенко.
Ситуация возле Бахмута: последние новости
- Анна Маляр 24 мая отметила, что россияне заменяют свои подразделения после того, как их истощили ВСУ. Более того – нашим военным удается понемногу продвигаться и сейчас они контролируют определенную часть города.
- Если украинские силы будут продвигаться дальше по флангам, им удастся взять Бахмут в тактическое окружение. В настоящее время продолжаются бои и ситуация достаточно динамична, несмотря на все пропагандистские заявления врага.
- Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин понимает, что может оказаться в котле. Поэтому он на последнем дыхании отчитывается "о взятии Бахмута", чтобы убежать оттуда.