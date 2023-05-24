Про ці теми в щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу за 24 травня говорив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

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Російське командування створило "капкани" для своєї армії

Військовий експерт відзначив, що події в Бєлгородській області стали можливими, оскільки в росіян кордон у жодному місці не облаштований під бойовий режим. Навіть там, де він межує з Україною, проти якої Росія веде війну.

Ба більше, вся російська армія зараз сконцентрована на фронті в Україні. Відтак повністю відкритий напрямок на північний схід, на Москву. Там можна до Уральського хребта дійти й не зустріти жодної перепони,

– заявив Роман Світан.

За його словами, після початку війни проти України російське командування всю свою бойову армію фактично загнала в "капкан". Ба більше, майже всіх військових ще й розташували уздовж морської лінії.

"Десь на ширину 500 – 600 кілометрів вони притиснуті до Чорного й Азовського морів. Гіршого розташування для війська взагалі не можна було й вигадати", – переконаний полковник ЗСУ в запасі.

Окуповане узбережжя материкової частини України / Скриншот DeepStateMAP

Фахівець іронізує, що дії ворожих генералів мають такий вигляд, наче їм наказали вбити російську армію. Тож вони й почали робити це ще 24 лютого 2022 року, коли розтягнули лінію фронту на 2,5 тисячі кілометрів.

Потім увесь залишок армії разом з мобілізованими й залишками техніки загнали в капкан в районі Азовського моря. Це треба медаль давати за знищення російської армії. Якби ми це самі придумали, то навіть виконати не змогли б,

– заявив Роман Світан.

Він переконаний, що російські партизанські рухи нині відчутно допомагають Силам оборони України. Адже вони знову змушують росіян розтягувати війська на значно більшу протяжність фронту.

"Щойно підуть перекидання російських військ у Бєлгородську, Брянську й Курську області, розпочнуться наші прориви. Тоді в них горітиме всюди – і на нашому фронті, і на просторах Росії", – розповів військовий експерт.

Зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Звільнення територій у режимі оборони

Коментуючи також питання боїв за Бахмут, військовий експерт відзначив, що нині вже мова про звільнення міста не йде, оскільки воно повністю знищене, а лише про втримання панівних висот. Тож оптимальний варіант для ЗСУ – і надалі тримати висоти довкола Бахмута.

Не так завдання стоїть оточити Бахмут і знищувати російські війська, як просто зайняти панівні висоти. Це головне завдання будь-якої армії, яка на конкретному етапі перебуває в обороні,

– підкреслив Роман Світан.

Тож він переконаний, що ЗСУ наступають у районі Бахмута не для прориву позицій російських військ, а для того, щоб зайняти панівні висоти й утримувати оборону.

"Наступати на Донбасі з-під Бахмута з різних причин невигідно. Там кілька ліній, які пройти практично неможливо. Нам вигідніше зайняти лінію Горлівка – Курдюмівка – Часів Яр – Верхівка – Соледар – Сіверськ", – відзначив полковник ЗСУ в запасі.

За його словами, саме тут до зими проходили рубежі оборони, на яких українські війська й не впустили росіян у бік Слов'янська й Краматорська.

Лінія панівних висот на Донеччині / Скриншот DeepStateMAP