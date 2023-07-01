Это подчеркивают в Институте по изучению войны. В свежем отчете отмечают, что в ЧВК "Вагнер" все еще активно вербуют наемников в России.

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Рекрутинговые центры работают

Правда, совершенно непонятно, куда вербуют наемников. Подписывают ли они контракты с ЧВК "Вагнера" или с минобороны России. Интересно, что несколько рекрутеров отметили, что бойцов таки набирают в войско Пригожина, а не под крыло оборонного ведомства Кремля.

Причем, еще один рекрутер озвучил роль Беларуси. По его словам, страна является возможным пунктом назначения для новобранцев. В то же время другие рекрутеры говорят, что бойцов, "как обычно, отправляют в Молькино, тренировочный центр "Вагнера" в Краснодарском крае".

В Институте отметили, что в России военные чиновники не гнушаются использовать принуждение. Ранее наблюдалось, что бойцы записываются в ЧВК "Вагнер", а затем узнают, что стали частью солдат минобороны.

С другой стороны, такая путаница может быть связана с другой причиной. Существует вероятность, что российские чиновники еще не скоординировали свои намерения по ЧВК с более чем 42 рекрутинговыми центрами по всей стране.

В Беларуси будет три больших полевых лагеря

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ЧВК "Вагнера" будет иметь три больших полевых лагеря в Беларуси. Один из них – ранее замеченный – в Осиповичах в Мигилевской области. Что касается двух других, то их места еще не определены. Предполагается, что они раскинутся на западе страны и будут близки к Польше.

Они могут быть расположены недалеко от общевойсковых полигонов:

Гожский, что в Гродненской области,

Брестский, что вблизи Бреста;

или Обуз-Лесновского, что неподалеку от Барановичей.

По данным белорусского источника, 29 июня стало известно о завершении строительства лагеря в Осиповичах. И что скоро наемники Пригожина прибудут туда. В Институте ссылаются на спутниковые снимки 30 июня. Они демонстрируют наличие там не менее 303 палаток, в каждом из которых может быть от 20 до 50 бойцов. В то же время, не фиксируют присутствие тяжелой техники в этом лагере.

Составители отчета также отметили, что присутствие наемников в Беларуси может помочь оценить количество перешедших в минобороны бойцов. Мы сделали приблизительный подсчет, учитывая палаточный городок вблизи Осиповичей. Он может принять от 6 060 до 15 150 вагнеровцев. Заметим, что в начале мятежа Пригожин говорил о 25 тысячах имеющихся бойцов.