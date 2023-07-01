Владимир Зеленский в интервью оценил потери ЧВК "Вагнера" в войне против Украины. Он также рассказал о возможных угрозах из Беларуси, куда сейчас перебросили наемников Пригожина.

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Какие потери понесла ЧВК "Вагнера"

По словам главы государства, вагнеровцев можно разделить на две категории. Это позволяет лучше понять все риски, которые несут с собой бойцы. Итак, первая категория – профессиональные наемники. А уже вторая – те, кого мобилизовали из тюрем. Последних просто гнали на верную смерть.

Наши войска убили 21 000 из них и ранили 80 000. Это колоссальные потери, но они дают представление о том, насколько большие такие группы на Востоке Украины. Хорошая новость заключатся в том, что мы уничтожили наиболее мотивированную часть российских сил,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, ликвидация такого количества наемников – часть контрнаступления в войне, развязанной Россией. Он добавил, что вагнеровцев перебрасываются в Беларусь. Поэтому они могут угрожать нашему государству с Севера. И что мы скоро узнаем, если там уже бывшие наемники ЧВК "Вагнера" будут формировать наступательный кулак или диверсионные группы.

В то же время, глава государства оценил эти угрозы. По его мнению, наемники "сегодня уже не способны сделать что-либо серьезное против Украины". Тем не менее наша страна продолжает следить за врагами на северной границе.

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