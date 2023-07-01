Володимир Зеленський в інтерв'ю оцінив втрати ПВК "Вагнера" у війні проти України. Він також розповів про можливі загрози з Білорусі, куди зараз перекинули найманців Пригожина.

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Яких втрат зазнала ПВК "Вагнера"

За словами глави держави, вагнерівців можна поділити на дві категорії. Це дозволяє краще зрозуміти всі ризики, які несуть з собою бійці. Отже, перша категорія – професійні найманці. А вже друга – ті, кого мобілізували з в'язниць. Останніх просто гнали на вірну смерть.

Наші війська вбили 21 000 з них і поранили 80 000. Це колосальні втрати, але вони дають уявлення про те, наскільки великі такі групи на Сході України. Хороша новина полягає в тому, що ми знищили найбільш вмотивовану частину російських сил,

– наголосив Зеленський.

За його словами, ліквідація такої кількості найманців – частина контрнаступу у війні, розв'язаній Росією. Він додав, що вагнерівців перекидають до Білорусі. Тож, вони можуть загрожувати нашій державі з Півночі. І що ми невдовзі дізнаємося, якщо там уже колишні найманці ПВК "Вагнера" формуватимуть наступальний кулак або диверсійні групи.

Водночас глава держави оцінив ці загрози. На його думку, найманці "сьогодні вже не здатні зробити щось серйозне проти України". Попри це, наша країна продовжує стежити за ворогами на північному кордоні.

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