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      Цифровая Украина: Федоров рассказал об очередном амбициозном замысле

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      Глава Минцифры Федоров анонсировали единый портал госуслуг / "Ліга. Tech"

      В Министерстве цифровой трансформации планируют создать единый портал госуслуг. По словам главы ведомства Михаила Федорова, за три-пять лет все услуги будут на едином сайте.

      Как пояснил Федоров в комментарии "Радио Свобода", в течение 3 5 лет все услуги в государстве будут оцифрованы, и они появятся на едином портале.

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      "Мы не будем туда сразу все услуги, которые до этого были созданы, которые как-то криво работают, добавлять. Мы будем только на портал добавлять новые услуги, которые мы оцифруем, где мы меняем дизайн, где мы меняем логику получения услуг", – отметил чиновник.

      По его словам, в начале будет несколько услуг, но каждый месяц они будут добавляться. Министр подчеркнул, что на первом этапе планируется оцифровать все документы, включая водительскими правами, техпаспорт и паспорт гражданина.

      "И мы надеемся, что через 3 – 5 лет все услуги в государстве будут оцифрованы и будут на едином портале", – добавил Федоров.

      Федоров ранее сообщал, что уже в декабря 2019 году украинцы смогут пользоваться электронными удостоверениями водителя. А касаемо электронного паспорта, которым можно будет пользоваться с помощью смартфона, то это планируют ввести в начале 2020 года.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Техно Техно Министерство цифровой трансформации Михаил Федоров Новости Украины Новости политики
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