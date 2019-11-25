Цифрова Україна: Федоров розповів про черговий амбітний задум

У Міністерстві цифрової трансформації планують створити єдиний портал держпослуг. За словами очільника відомства Михайла Федорова, за три-п'ять років всі послуги будуть на єдиному сайті.

Як пояснив Федоров у коментарі "Радіо Свобода", протягом 3 – 5 років всі послуги в державі буде оцифровано, і вони з’являться на єдиному порталі.

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"Ми не будемо туди відразу всі послуги, які до цього було створено, які якось криво працюють, додавати. Ми будемо тільки на портал додавати нові послуги, які ми оцифруємо, де ми змінюємо дизайн, де ми змінюємо логіку отримання послуг", – зауважив чиновник.

За його словами, на початку буде декілька послуг, але кожен місяць вони будуть додаватися. Міністр підкреслив, що на першому етапі планується оцифровувати всі документи, включно з водійськими правами, техпаспортом і паспортом громадянина.

"І ми сподіваємося, що через 3 – 5 років всі послуги в державі буде оцифровано та вони будуть на єдиному порталі", – додав Федоров.

Федоров раніше повідомляв, що вже у грудні 2019 року українці зможуть користуватися електронними посвідченнями водія. А щодо електронного паспорту, яким можна буде користуватися за допомогою смартфону, то це планують запровадити на початку 2020 року.

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