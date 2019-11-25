06:48
25 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОЛОДОМОР РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Атака клонів в РФ. Росія-Куба вперед по шпалах
      Вєсті Кремля
      14:45, 24 листопада
      Вєсті.UA. Жир: "Санта-барбара" Тимошенко та Зеленського. Економічні лайфхаки від "слуг народу"
      Вєсті.UA
      12:32, 24 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГОЛОДОМОР РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Цифрова Україна: Федоров розповів про черговий амбітний задум

      188 Читать новость на русском
      Очільник Мінцифри Федоров анонсували єдиний портал держпослуг / "Ліга. Tech"

      У Міністерстві цифрової трансформації планують створити єдиний портал держпослуг. За словами очільника відомства Михайла Федорова, за три-п'ять років всі послуги будуть на єдиному сайті.

      Як пояснив Федоров у коментарі "Радіо Свобода", протягом 3 – 5 років всі послуги в державі буде оцифровано, і вони з’являться на єдиному порталі.

      Радимо ознайомитися! Федоров презентував Міністерство цифрової трансформації: які його завдання та мета

      "Ми не будемо туди відразу всі послуги, які до цього було створено, які якось криво працюють, додавати. Ми будемо тільки на портал додавати нові послуги, які ми оцифруємо, де ми змінюємо дизайн, де ми змінюємо логіку отримання послуг", – зауважив чиновник.

      За його словами, на початку буде декілька послуг, але кожен місяць вони будуть додаватися. Міністр підкреслив, що на першому етапі планується оцифровувати всі документи, включно з водійськими правами, техпаспортом і паспортом громадянина.

      "І ми сподіваємося, що через 3 – 5 років всі послуги в державі буде оцифровано та вони будуть на єдиному порталі", – додав Федоров.

      Федоров раніше повідомляв, що вже у грудні 2019 року українці зможуть користуватися електронними посвідченнями водія. А щодо електронного паспорту, яким можна буде користуватися за допомогою смартфону, то це планують запровадити на початку 2020 року.

      Цікаво! Наймолодший міністр "погрожує" знищити всі паперові документи українців – інтерв’ю 

      Переможці проєкту "Танці з зірками 2019": як Ксенія Мішина та Євген Кот виступали на шоу
      сьогодні
      859
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Техно Новини Техно Новини України Новини політики Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 24 листопада: Кулеба потрапив у жахливу аварію, сербська зброя на Донбасі
      24 листопада , 22:22 Головні новини 24 листопада: Кулеба потрапив у жахливу аварію, сербська зброя на Донбасі
      Олесь Друкач 1471
      Скандальна переписка Тимошенко і Зеленського та дилема справи Порошенка: блоги тижня
      24 листопада , 22:00 Скандальна переписка Тимошенко і Зеленського та дилема справи Порошенка: блоги тижня
      Блоги тижня 1813
      Гучні скандали в Раді: чим відзначилися "слуги народу"
      24 листопада , 21:00 Гучні скандали в Раді: чим відзначилися "слуги народу"
      Антон Голобородько 601
      Найсмішніші меми тижня: унітазофілія на Росії, бородатий забобон Зеленського і Путін – Джокер
      24 листопада , 20:00 Найсмішніші меми тижня: унітазофілія на Росії, бородатий забобон Зеленського і Путін – Джокер
      Олесь Друкач 1421
      Чому львів'янин вбив радянського дипломата та що пообіцяв Зеленський – відео тижня
      24 листопада , 19:30 Чому львів'янин вбив радянського дипломата та що пообіцяв Зеленський – відео тижня
      Марія Лелека 1645
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук