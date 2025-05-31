Цифровизация аптечного рынка: что действительно делает лекарства дешевле

Когда потребитель сам выбирает где и по какой цене купить лекарства – они станут дешевле естественным образом. Инструменты для этого есть – в Украине работают аптечные маркетплейсы и прайс агрегаторы, которые являются ключевым фактором для усиления конкуренции среди аптек и удешевления медикаментов.

Так ситуацию на рынке комментирует "РБК-Украина" Юрий Чертков, основатель сервиса Liki.ua.

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Благодаря чему лекарства становятся дешевле

"На самом деле конкурируют все со всеми. Люди ищут или лучшую цену, или сервис, или доверие – и все игроки пытаются это внимание завоевать. Чем выше конкуренция, чем она плотнее, тем ниже цены. Поэтому тот факт, что все конкурируют со всеми – это выгодно для потребителя. Поэтому удивительно, что периодически возникают попытки запретить определенные сайты. Это повышает цены, потому что это законы рынка. Все просто, законы рынка трудно обмануть. Снижаешь конкуренцию – повышаются цены. Увеличиваешь регуляцию – повышаются цены. Все четко", – объясняет основатель Lіki.ua.

При этом прайс-агрегаторы показывают потребителю самое выгодное предложение от аптек, а человек выбирает сам.

"Прайс-агрегаторы на первом месте по влиянию на цену. За это аптечный ритейл нас не любит, без нас цены были бы выше. Мы работаем со всеми крупными сетями, по количеству – 11 тысяч аптек к нам подключено. Главное – это подключиться к топовым сетям, которые занимают 80% рынка. Всего в Украине около 15 – 16 тысяч аптек. Мы сделали ставку на технологичность.

Агрегатор только усиливает продажи. У нас 730 тысяч посещений в месяц – и эти люди, в конце, приходят в реальные аптеки, в одну сеть или другую. Аптеки могут развивать и свои сайты и присутствовать на агрегаторах. Рисков для аптек никаких, кроме дополнительной покупки. То есть выигрывают все", – констатирует Чертков.

На самом деле прайс-агрегаторы – это мировой тренд и Украина здесь не уникальна. Например, в Польше через такие сервисы бронируется до 25% процентов лекарств. Поэтому вместо ручного регулирования цен на медпрепараты, есть здоровые рыночные альтернативы.