Назад в прошлое: как Украине избежать "цифрового" коллапса из-за войны

Цифровизация удивительно легко вошла в украинские реалии. Несколько лет назад сложно было представить бабушек-пенсионерок, освоивших Е-пенсию, дистанционные услуги и телеграм-новости. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Прогресс, остановленный войной

Сегодня в Украине все знают, что смартфон – точка доступа к новым возможностям и новому качеству жизни. Одно из его измерений – цифровизация сектора публичного управления.

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"Цифровые" преимущества очевидны. Это прозрачность, нулевая толерантность к коррупции, доступность в режиме 24/7. Электронное взаимодействие государства с обществом экономит время, снижает нагрузку на органы публичного управления, усиливает контроль, обеспечивает скорость и устойчивость систем услуг.

В то же время цифровизация государственных услуг создает зоны рисков. В наших условиях – технологические и военные. Первые состоят в различиях цифровой и человеческой логик принятия решений. Цифровая – направлена на рационализацию и количественные суждения.

Человек vs цифра

Логика же госслужащего определяется опытом и пониманием человеческих потребностей. Она допускает достижение результата даже в финансово неоптимальных условиях. К примеру, "цифра" никогда не согласует открытие школы или больницы на территории, где нет достаточного количества потребителей услуги. Человек же оценивает широкий набор факторов и принимает нелинейное решение.

Цифровизация государственных услуг меняет систему управления и способы принятия решений, влияя на качество предоставляемых услуг. Люди привыкли взаимодействовать с квалифицированными специалистами. Цифровизация же предлагает им обращение к цифровому интерфейсу. В первом случае присутствовала гибкость и вариативность решений. Во втором все решают алгоритмы.

В программной природе доминируют инструкции. Ее логика упрощает процессы, не предполагая вариативности решений. Она подстраивает услуги под ограничения технологии. Теряя при этом социальную сущность. Поэтому важно, чтобы цифровая логика учитывала человеческий фактор. "Железо" – инструмент логистики, а генератор услуги – публичный служащий. Его работа сложнее правил, заложенных в алгоритм.

Таймаут технологий

Военное измерение зоны рисков в контексте построения цифрового государства более существенно. Слабое место цифровизации – зависимость от технических условий. Оно проявляется в условиях уничтожения инфраструктуры и блэкаута. Это угрожает отрезанием граждан от цифровых услуг и потерей нитей, связывающих государство и людей.

Война заставляет переосмысливать тактику и стратегию развития. В госорганы возвращаем некоторые инструменты, ранее поглощенные цифровизацией. Речь идет о фельдъегерской почте и бумажном документообороте. Рассматриваем их как резервные инструменты усиления системы публичного управления.

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Больно признавать, что война отбрасывает нас назад. Мы строили цифровую европейскую госслужбу. А теперь возвращаемся к бумажной рутине. Но это оправдано, поскольку так избежим критических рисков.

При этом мы сохраняем ставку на цифровизацию. Даже в условиях блэкаута используем рабочие цифровые инструменты. Отмечу, что эти наработки имеют достаточную прочность. Проиллюстрирую этот тезис на примере работы информационной системы управления персоналом на госслужбе HRMIS. 10 октября, в день массовых обстрелов российскими террористами и перебоев с электричеством, система зарегистрировала 128 авторизаций пользователей. Это вчетверо меньше обычного.

Эти сложные три дня, когда машины были бессильны, стабильность государственного управления обеспечили люди. Они – наш главный капитал. Его наличие позволит нам после Победы вернуться к полноценному Е-государству. Уверена в этом.