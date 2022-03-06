Цифровой мрак: в России могут отключить "внешний интернет", – документ

Российские власти готовят отключение "внешнего интернета". Соответствующие постановления уже обнародовали правительственные телеграм каналы.

Технически отключить глобальный интернет в России вполне реально. И подключить страну к своему интернету – управляемому.

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Вместо глобального – внутренний

Сам внутрироссийский – или "суверенный" – интернет предполагает создание копии глобального интернета внутри России с национальной системой доменных имен, с национальным реестром адресов и с национальными российскими сервисами с доменами "ru" и "рф".

По "суверенному" интернету в принципе можно будет зайти на любой ресурс, пока Роскомнадзор не захочет включить тот или иной сайт в реестр.

VPN не поможет

Но если его заблокируют, то провайдеры будут ограничивать прямой доступ, и при таких раскладах VPN уж точно не поможет. В таком случае вся инфраструктура будет очень легко контролироваться, и тогда Россия погрузится в цифровой мрак.

Напомним, на территории России кроме Facebook заблокировали еще и Twitter. Власти РФ все больше хотят контролировать свободу слова и информационное поле своих граждан.

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