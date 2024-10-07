Технология цифровых двойников – тренд последнего времени. В марте 2024 года китайский лидер Си Цзиньпин назвал эту технологию одной из шести ключевых отраслей, в которых Китай имеет целью опередить США. Сама технология известна давно – первого цифрового двойника NASA использовало в 1970 году в миссии "Аполлон-13" к Луне, которая столкнулась с аварией. С помощью цифрового двойника системы космического корабля "Аполлон-13" на Земле инженеры NASA спасли миссию, воссоздав условия аварии и найдя пути решения. Для подготовки космонавтов и диспетчеров полетов тогда использовали 15 тренажеров-симуляторов.

Новейшие инструменты, появившиеся сейчас, дали технологии в 2020-х годах вторую жизнь. Теперь цифровые двойники используются в строительстве, создании лекарств, транспорте. О "цифровых близнецах" (digital twins), как их называют на английском, угрозе искусственного интеллекта и использовании интернета вещей (IoT) 24 Канал, во время IT-Arena 2024, поговорил с экспертом по ИИ Барри Хогианом, Head of IoT IT-компании Intellias.



Барри Хогиан / Фото IT Arena

Справочно! Барри Хогиан (Barry Haughian) – североирландец, который сейчас живет в Мадриде. Специалист по внедрению цифровых двойников и их применения в строительстве и коммерции, имеет многолетний опыт работы с интернетом вещей. Хогиан работает руководителем отдела интернета вещей украинской IT-компании Intellias.



Интересный факт – в начале полномасштабного вторжения Хогиан приютил четыре украинские семьи в собственном замке XV века, в графстве Холвей в Ирландии.

Как работают цифровые двойники и интернет вещей

Что такое интернет вещей Интернет вещей (Internet of things, IoT) – это технология, о которой говорят уже не первый год. Это система устройств, гаджетов, связанных одной сетью с подключением к Интернету. Само название технологии проще всего объясняет ее – это интернет для вещей, которые должны делать удобнее жизнь людей.

Искусственный интеллект значительно расширил возможности интернета вещей – в отличие от ситуации 10 лет назад, когда об интернете вещей широко говорили, объясняет Хогиан.

Интернет вещей сейчас можно увидеть везде – это и системы офисных сооружений, отелей, даже музеев, автобусные системы городов, в недалеком будущем интернет вещей будет управлять беспилотными авто, которые только появляются на дорогах.

У нас в распоряжении есть облачные сервисы, данные, которые мы накапливаем, анализируем и используем для обучения ИИ. И в этом помогает именно интернет вещей. Для отрасли транспорта интернет вещей собирает данные о маршруте, дороге, ее состоянии и тому подобное. Именно сейчас я работаю над такой системой в Африке,

– рассказывает эксперт.

Все перечисленное экспертом и создает базу для цифрового двойника, который воспроизводит реальный или запланированный объект в цифровом виде и позволяет проработать и увидеть все процессы, которые будут применяться вживую. В частности, цифровые двойники используются в строительстве – для создания 3D-модели здания при сооружении, на которой будут видеть все системы дома, например, электричество и трубы.



Цифровой двойник самолета / Иллюстрация intellias

Сначала создается модель здания, далее в процессе строительства вступает в игру интернет вещей, который собирает данные в режиме реального времени, объясняет Хогиан.

Как работает цифровой двойник здания Хогиан сравнивает цифрового двойника здания с более распространенным методом при строительстве – информационной моделью здания (BIM, Building information model). По его словам, цифровой двойник – более эффективен для строительства и может помочь избежать случаев, когда, например построено "12 ступенек вместо 13".



Также цифровой двойник может показывать все срезы здания одновременно с помощью датчиков.



Цифровой двойник здания / Иллюстрация intellias

По словам эксперта, этот алгоритм можно использовать в различных сферах, не обязательно в ИТ-компаниях или строительстве. Такую модель можно использовать и в образовании, здравоохранении и тому подобное. В этих отраслях можно создавать цифровых двойников для оптимизации, улучшения их процессов и тому подобное.

Главное помнить – цифровой двойник это отражение процессов, а не копия условного завода, если речь идет о двойниках в промышленности.

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Интернет вещей снова стал крутым, говорит эксперт, ведь он помогает собирать все данные для искусственного интеллекта. Хогиан называет IoT ускорителем искусственного интеллекта.

"Но если мы не прекратим ажиотаж и просто дадим всем модели искусственного интеллекта, то, честно говоря, мы сделаем медвежью услугу", – считает собеседник.



Барри Хогиан на IT Arena во Львове / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Создавая цифрового двойника, сначала определите процесс. Если это слишком сложно, разбейте его на меньшие шаги. Сосредоточьтесь на рентабельности инвестиций на каждом этапе,

– замечает Хогиан.

Как цифровые двойники используют для человека

Цифровые двойники распространяются и на человеческое измерение.

Это происходит уже сейчас – с помощью цифрового двойника человека тестируют новые лекарства, анализируя ДНК конкретного лица, объясняет эксперт. Самым простым цифровым двойником можно назвать данные с фитнес-браслета или смарт-часов, которые приложение собирает с сердечного ритма, частоты дыхания и тому подобное.



Цифровые двойники / Иллюстрация ohsl.us

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Интересно! Консалтинговая компания McKinsey прогнозирует, что цифровые двойники ускорят процессы разработки продукта и улучшат результаты, одновременно уменьшая расходы.



Ожидается, что глобальный рынок технологий цифровых двойников будет расти примерно на 60% ежегодно, достигнув 73,5 миллиарда долларов к 2027 году.

В Лондонском университете королевы Марии уже создают цифровые двойники сердец для поиска лучших методов лечения фибрилляции предсердий. Вызванная случайными электрическими сигналами в верхних отделах сердца, фибрилляция предсердий является самой распространенной формой сердечной аритмии, которая поражает примерно 1,4 миллиона человек только в Великобритании. Без лечения это может привести к инсульту.

В США регулятор FDA (управление по продовольствию и медикаментам США) одобрил использование искусственной поджелудочной железы, которая работает с цифровым двойником. Датчик под кожей регулярно измеряет уровень глюкозы в крови, передает данные на смартфон, таким образом программа автоматически вводит инсулин людям с диабетом первого типа. Цифровой двойник имитирует метаболизм глюкозы в организме, на базе чего определяется необходимая доза инсулина.

Какие угрозы от цифровых двойников и что будет в будущем

Основной угрозой от внедрения цифровых двойников Барри Хогиан называет кибербезопасность, а именно взломы. Все можно сломать, поэтому этот вопрос должен регулироваться, в частности государством, говорит эксперт. По его мнению, регулироваться должен и другой аспект искусственного интеллекта – засилье сгенерированных картинок, мошенничество в соцсетях. Хогиан называет это неразумным использованием искусственного интеллекта.

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Относительно появления искусственного интеллекта с человеческим подобием – эксперт не верит в это.

Если речь идет именно об ИИ с сознанием, то мы его слышим уже много лет – о чем-то вроде "Терминатора", который несет угрозу и уничтожает человечество. Его до сих пор нет, и по моему мнению, не будет, по крайней мере при моей жизни и жизни моих детей,

– считает Хогиан.

Впрочем, по мнению эксперта, ИИ, подобный человеку, уже существует, ведь чат-боты общаются как человек.

Большинство людей глупо используют искусственный интеллект, добавляет эксперт. "Если вы собираетесь применить искусственный интеллект или машинное обучение, убедитесь, что это имеет цель. Убедитесь, что у вас есть конечный продукт, инвестиции в который вы хотите окупить", – замечает Хогиан.