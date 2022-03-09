ЦИК вышла из Европейской избирательной ассоциации из-за отказа исключить Россию и Беларусь
Источник:Центральная избирательная комиссия
Центральная избирательная комиссия 27 февраля обратилась в профильные международные организации и иностранные органы администрирования выборов с призывом прекратить сотрудничество и исключить из своих рядов избирательные институции страны-агрессора.
К сожалению, по результатам голосования стран-членов Ассоциации организаторов выборов стран Европы 4 марта 2022 года, решение об исключении избирательных органов России и Беларуси не было принято.
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В то же время было назначено повторное голосование до 9 марта, но уже по вопросу остановки членства этих органов в организации.
Дальнейшее пребывание в составе цивилизованных институций представителей стран-агрессоров противоречит природе этих институций, миссии АОВЕ поддерживать надлежащее управление и демократию.
– отметили в ЦИК.
Следовательно:
- отсутствие реакции на предыдущие президентские выборы в Беларуси;
- молчаливое согласие на проведение выборов России на территории Украины – в Крыму;
- бездействие по актам агрессии в Украине.
Все это в настоящее время является разрушительной силой для достижений цивилизованного мира, искажает отчеканенные годами общепризнанные принципы демократии.
Выход Украины и других государств из АОВЕ
- 7 марта 2022 г. о выходе из АОВЕ заявили Государственная избирательная комиссия Польши и Словении, как реакция на позорные результаты голосования за исключение стран-агрессоров.
- 8 марта 2022 о выходе объявили Государственная избирательная комиссия Хорватии и Центральная избирательная комиссия Литвы.
Центральная избирательная комиссия Украины решила выйти из состава участников АОВЕ в соответствии с Уставом организации. ЦИК Украины не может находиться рядом и терпеть присутствие недемократических органов администрирования выборов в составе международных институций,
– указали в Центризбиркоме.
Кроме того, призвали всех других членов-сторонников демократических стандартов, учитывая те зверства, которые совершают представители агрессора в Украине, не толеровать страну-террориста и принять решение о выходе из Организации. В сложившейся ситуации – невозможно оставаться в стороне. Отсутствие осуждения означает поддержку.
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