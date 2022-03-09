На превеликий жаль, за результатами голосування країн-членів Асоціації організаторів виборів країн Європи 4 березня 2022 року, рішення про виключення виборчих органів Росії та Білорусі не було ухвалено.

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Натомість було призначено повторне голосування до 9 березня, але вже з питання зупинення членства цих органів у організації.

Подальше перебування у складі цивілізованих інституцій представників країн-агресорів суперечить природі цих інституцій, місії АОВЄ підтримувати належне врядування та демократію,

– зазначили у ЦВК.

Відтак:

відсутність реакції на попередні так звані президентські вибори у Білорусі;

мовчазна згода на проведення виборів Росії на території України – у Криму;

бездіяльність щодо актів агресії в Україні.

Усе це нині є руйнівною силою для здобутків цивілізованого світу, спотворює викарбувані роками загальновизнані принципи демократії.

Вихід України та інших держав з АОВЄ

7 березня 2022 року про вихід з АОВЄ заявили Державна виборча комісія Польщі та Словенії, як реакцію на ганебні результати голосування за виключення країн-агресорів.

8 березня 2022 року про вихід оголосили Державна виборча комісія Хорватії та Центральна виборча комісія Литви

Центральна виборча комісія України вирішила вийти зі складу учасників АОВЄ відповідно до Статуту організації. ЦВК України не може перебувати поруч та толерувати присутність недемократичних органів адміністрування виборів у складі міжнародних інституцій,

– вказали у Центрвиборчкомі.

Окрім цього, закликали всіх інших членів-прихильників демократичних стандартів, зважаючи на ті звірства, які чинять представники агресора в Україні, не толерувати країну-терориста та прийняти рішення про вихід з Організації. У ситуації, що склалася, – неможливо залишатися осторонь. Відсутність осуду – означає підтримку.

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