ЦИК готова провести досрочные выборы в Раду

В случае объявления досрочных парламентских выборов, Центральная избирательная комиссия будет готова к их проведению.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что, если соответствующее решение будет принято на всех законных основаниях, то "у нас мало шансов быть не готовыми", пишет "Украинская правда".

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Слипачук добавила, что ЦИК имеет вопрос относительно законодательства, которое регулирует проведение выборов.

Вопрос относительно сроков и порядка проведения публичных закупок, которые имеют очень важное влияние, и которые в рамках парламентских выборов будут гораздо большей проблемой, чем на уровне президентских,

– объяснила глава ЦИК.

По мнению Слипачук, это является комплексным вопросом, но ЦИК в пределах своих полномочий будет осуществлять все, чтобы сделать те шаги, которые необходимы для избирательного процесса.

Согласно закону, досрочные выборы могут состояться в конце июля-начале августа 2019 года. Выборы пройдут по старой смешанной системе.

Что известно о парламентских выборах 2019 года? Выборы в Верховную Раду 9 созыва запланированы на 27 октября. В этот день избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков).



Избирательный процесс стартует 29 июля – именно с этой даты начинается выдвижение в нардепы: либо партии будут выбирать своих представителей в парламент, либо некоторые политики будут самовыдвигаться. Завершится выдвижение кандидатов 9 августа. Претенденты на депутатские мандаты должны будут подать документы в ЦИК для регистрации не позднее 13 августа. А комиссия завершит регистрацию кандидатов 18 августа.



Окончательные результаты выборов Центризбирком должен обнародовать не позднее 16 ноября. 6 декабря ЦИК должна официально зарегистрировать избранных депутатов и выдать им удостоверения. Первая же сессия новоизбранного парламента должна пройти до 16 декабря включительно. Перед ее открытием нардепы должны принять присягу, после чего они официально вступят в свои законные полномочия.