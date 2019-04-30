ЦВК готова провести дострокові вибори до Ради

У разі оголошення дострокових парламентських виборів, Центральна виборча комісія буде готова до їх проведення.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що, якщо відповідне рішення буде прийняте на всіх законних підставах, то "у нас мало шансів бути не готовими", пише "Українська правда".

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Сліпачук додала, що ЦВК має питання щодо законодавства, яке регулює проведення виборів.

Питання щодо строків і порядку проведення публічних закупівель, які мають дуже важливий вплив, і які в рамках парламентських виборів будуть значно більшою проблемою, ніж на рівні президентських,

– пояснила голова ЦВК.

На думку Сліпачук, це є комплексним питанням, але ЦВК у межах своїх повноважень буде здійснювати все, щоб зробити ті кроки, які необхідні для виборчого процесу.

Відповідно до закону, дострокові вибори можуть відбутися наприкінці липня-початку серпня 2019 року. Вибори пройдуть за старою змішаною системою.

Що відомо про парламентські вибори 2019 року?Вибори до Верховної Ради 9 скликання є запланованими на 27 жовтня. Цього дня виборці будуть голосувати в загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).



Виборчий процес стартує 29 липня – саме з цієї дати починається висування у нардепи: або партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики самовисуватимуться. Завершиться висунення кандидатів 9 серпня. Претенденти на депутатські мандати повинні будуть подати документи до ЦВК для реєстрації не пізніше ніж 13 серпня. А завершить комісія реєстрацію кандидатів 18 серпня.



Остаточні результати виборів Центрвиборчком має оприлюднити не пізніше ніж 16 листопада. 6 грудня ЦВК повинна офіційно зареєструвати обраних парламентарів і видати їм посвідчення. Перша ж сесія новообраного парламенту має пройти до 16 грудня включно. Перед її відкриттям нардепи повинні скласти присягу, після чого вони офіційно вступлять у свої законні повноваження.