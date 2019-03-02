ЦИК напечатает более 60 миллионов бюллетеней за 166 миллионов гривен

Центральная избирательная комиссия разместила в системе ProZorro объявления об "услуге по изготовлению и упаковке избирательных бюллетеней". Там указано количество бюллетеней, которые необходимо изготовить, и оплата за эту услугу. А также объяснение, почему по поводу предоставления этой услуги исполнителя выбрали на основе "переговорной процедуры".

Увидеть эту информацию можно на официальном сайте системы публичных закупок Украины ProZorro.

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Сколько напечатают бюллетеней на президентские выборы 2019 года

60 миллионов 359 тысяч 600 – именно столько бюллетеней к выборам президента Украины 2019 года планирует напечатать Центральная избирательная комиссия. К слову, в Государственном реестре избирателей содержится информация о 35 миллионах 560 тысячах 427 избирателях. Поэтому бюллетеней – чуть ли не вдвое больше, чем избирателей.

Почему именно такое количество? Дело в том, что бюллетени на парламентские выборы, согласно закону "О выборах народных депутатов Украины" изготавливаются для каждого участка в количестве, что на 0,5% больше количества избирателей на соответствующем избирательном участке. А вот в законе "О выборах Президента Украины" такой нормы нет, и количество необходимых бюллетеней определяет ЦИК.

Какую сумму потратят на печать бюллетеней

На оплату услуги печати запланировано потратить 166 миллионов и почти 366 тысяч гривен. Это немного меньше, чем, скажем расходы бюджета Киевской области за одну неделю.

Таким образом средняя стоимость одного бюллетеня составит 2 гривны 75 копеек. Поэтому за стоимость двух бюллетеней можно проехаться в львовском трамвае, и еще останется 50 копеек сдачи.

Информация из системы ProZorro

Почему ЦИК не проводила открытый тендер

Центральная избирательная комиссия еще 22 февраля 2018 сообщала о намерении заключить договор с государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг". Именно это предприятие избрали из-за отсутствия альтернативы.

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Ведь избирательные бюллетени являются документами строгой отчетности со соответствующими степенями защиты. А "Полиграфический комбинат "Украина" – единственное предприятие, которое имеет материально-техническую базу и производственные мощности для изготовления таких документов.