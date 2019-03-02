ЦВК надрукує понад 60 мільйонів бюлетенів: скільки це коштуватиме

Центральна виборча комісія розмістила у системі ProZorro оголошення про "послугу з виготовлення та пакування виборчих бюлетенів". Там зазначена кількість бюлетенів, які необхідно виготовити, та оплата за цю послугу. А також пояснення, чому з приводу надання цієї послуги виконавця обрали на основі "переговорної процедури".

Побачити цю інформацію можна на офіційному сайті системи публічних закупівель України ProZorro.

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Скільки надрукують бюлетенів на президентські вибори 2019 року

60 мільйонів 359 тисяч 600 – саме стільки бюлетенів до виборів президента України 2019 року планує надрукувати Центральна виборча комісія. До слова, у Державному реєстрі виборців міститься інформація про 35 мільйонів 560 тисяч 427 виборців. Тож бюлетенів – мало не удвічі більше, ніж виборців.

Чому саме така кількість? Річ в тому, що бюлетені на парламентські вибори, згідно із законом "Про вибори народних депутатів України" виготовляються для кожної дільниці у кількості, що на 0,5% більша за кількість виборців на відповідній виборчій дільниці. А от у законі "Про вибори Президента України" такої норми немає, і кількість необхідних бюлетенів визначає ЦВК.

Яку суму витратять на друк бюлетенів

На оплату послуги друку заплановано витратити 166 мільйонів та майже 366 тисяч гривень. Це трохи менше, ніж, скажімо видатки бюджету Київської області – за один тиждень.

Таким чином середня вартість одного бюлетеня становитиме 2 гривні 75 копійок. Тож за вартість двох бюлетенів можна проїхатися у львівському трамваї, і ще залишиться 50 копійок здачі.

Інформація з системи ProZorro

Чому ЦВК не проводила відкритий тендер

Центральна виборча комісія ще 22 лютого 2018 повідомляла про намір укласти договір з державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів". Саме це підприємство обрали через відсутність альтернативи.

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Адже виборчі бюлетені є документами суворої звітності з відповідними ступенями захисту. А "Поліграфічний комбінат "Україна" – єдине підприємство, яке має матеріально-технічну базу та виробничі потужності для виготовлення таких документів.