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      ЦИК отказала двум претендентам на должность президента: известна причина

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      ЦИК не зарегистрировала двух претендентов на пост президента
      ЦИК не зарегистрировала двух претендентов на пост президента / Фото из открытых источников

      Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала Сергея Фаренюка и Виталия Велидченко для участия в президентских выборах 31 марта 2019 года. Потенциальным кандидатам отказали из-за несоответствия документов и отсутствия необходимого залога.

      Соответствующее решение принято на заседании 1 января, пишет Укринформ.

      Читайте также: Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК

      Так, члены ЦИК отказали Велидченко из-за несоответствия поданных документов требованиям закону "О выборах Президента Украины". В частности, Велидченко не подал в ЦИК заполненную анкету, предвыборную программу и автобиографию в электронном виде, декларации, также не внес залог в размере 2, 5 миллиона гривен.

      Кроме того, ЦИК отказала в регистрации кандидатом на пост Президента Украины на выборах 31 марта 2019 года Сергею Фаренюку.

      Член комиссии Андрей Евстигнеев пояснил, что представленные Фаренюком документы также не соответствовали требованиям, установленным законом. Кроме того, они содержали неточности и ошибки. Также Евстигнеев добавил, что Фаренюк внес залог в размере 3 гривен вместо необходимых 2,5 миллионов гривен.

      Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", действующий глава государства Петр Порошенко сейчас только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 ЦИК
      Источник: 24 Канал
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